El club londinense del Arsenal continúa reforzando su plantilla en este mercado de fichajes estival, y el nuevo extremo incorporado Christos Tzolis le ha dejado claro al entrenador Mikel Arteta su absoluta disposición para competir por un puesto. Según informa Goal.com, el delantero griego de 24 años afirmó que está dispuesto a luchar hasta el final por un lugar en el once titular, a pesar de los rumores sobre el fichaje de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, informó Goal.com informa Goal.com.

Fichado procedente del Brujas por 34 millones de libras esterlinas, Christos Tzolis llamó la atención con su buen rendimiento ya en los partidos de pretemporada. Logró marcar en su debut contra el Girona, demostrando en la práctica su rápida adaptación al equipo. Sin embargo, en la prensa no cesan los rumores de que los Gunners estarían dispuestos a batir el récord de la Premier League por el delantero del Real Madrid Vinicius Junior.

Competencia y confianza en uno mismo

Al comentar sobre el posible aumento de la competencia en el futuro, Christos Tzolis no ocultó su gran confianza en sí mismo. En su opinión, solo debe pensar en su desarrollo personal y en su rápida integración en el equipo, mientras que el resto dependerá de sus acciones sobre el terreno de juego.

Según sus palabras, poder entrenar directamente con el grupo antes del inicio de la nueva temporada, disputar partidos amistosos y prepararse para los encuentros oficiales representa una gran oportunidad. El futbolista confía en demostrar plenamente sus capacidades y lo que puede aportar al equipo en los próximos partidos.

Los planes de Mikel Arteta y el traspaso de Vinicius Junior

Actualmente, la directiva del Arsenal y el técnico Mikel Arteta trabajan seriamente en la incorporación del delantero del Real Madrid Vinicius Junior. Según algunas fuentes, el técnico español se habría puesto en contacto personal con el jugador brasileño para explicarle su proyecto deportivo. Por su parte, el club blanco habría fijado un precio récord de 150 millones de euros por el extremo de 26 años.

La incertidumbre en torno a la situación contractual del jugador en el club madrileño y la disposición a venderlo ahora para no dejarlo marchar por un precio menor en el futuro aumentan las probabilidades del traspaso. Aunque Mikel Arteta ha respondido con cautela a las preguntas de la prensa al respecto, no ocultó que el club se muestra activo en el mercado de fichajes.

Al mismo tiempo, Mikel Arteta destacó su satisfacción por la rápida adaptación de su nuevo pupilo Christos Tzolis al equipo. En una entrevista concedida a la web oficial del club, Arteta elogió los movimientos del jugador griego sobre el campo, su rápida sintonía con sus compañeros y un estilo de juego que sin duda encandilará a la afición.