Xiaomi presenta una afeitadora ultracompacta que se enciende al contacto con la piel

Xiaomi ha presentado un nuevo dispositivo diseñado para los entusiastas de la tecnología y los usuarios que valoran la comodidad diaria: la afeitadora eléctrica portátil Mijia Portable Electric Shaver Pro. Según ixbt.com, este gadget destaca por sus dimensiones ultracompactas y su función de control automático, y ya ha sido anunciado en la plataforma de micromecenazgo Xiaomi Youpin. Así lo informa Ixbt.com en informa.

Aunque el precio inicial del nuevo modelo se ha fijado en 349 yuanes (aproximadamente 52 USD), Xiaomi ofrece un descuento a los compradores en la fase inicial de ventas. De este modo, durante el periodo de pedidos anticipados, el gadget se podrá adquirir por 296,65 yuanes, o unos 44–45 dólares. Se espera que el proceso de preorden en el mercado chino comience oficialmente en los próximos días.

Diseño premium y tecnologías avanzadas

Prestando especial atención a la apariencia y a la calidad de los materiales, la Mijia Portable Electric Shaver Pro cuenta con un cuerpo metálico de una sola pieza fabricado en aleación de aluminio. Para permitir a los usuarios elegir el estilo que mejor se adapte a ellos, el fabricante ofrece el dispositivo en tres atractivos colores: dorado, plateado y gris oscuro.

Una de las principales características técnicas del dispositivo es su sistema de afeitado de nueva generación. La afeitadora está equipada con una malla de doble anillo y cuchillas afiladas de acero inoxidable. Xiaomi señala que este diseño atrapa con mayor eficacia los pelos de la barba en distintas direcciones, reduce drásticamente la probabilidad de atascos y hace que el proceso de uso sea lo más suave y cómodo posible.

Funciones inteligentes y resistencia al agua

Para simplificar aún más el uso diario, los ingenieros han integrado un sensor inteligente especial en la afeitadora. Este sensor enciende automáticamente el motor al entrar en contacto físico con la piel y, por el contrario, lo apaga de inmediato cuando el dispositivo se aleja del rostro. Esto sirve para ahorrar batería y hacer que su uso sea intuitivo.

Asimismo, el cuerpo cuenta con protección completa contra el agua según el estándar IPX8, lo que permite lavar y limpiar la afeitadora directamente bajo el agua corriente. De la autonomía del dispositivo se encarga una batería integrada, capaz de funcionar hasta 60 días sin necesidad de recarga. Además, para mayor comodidad de los usuarios, se mantiene la posibilidad de utilizar la afeitadora incluso durante el proceso de carga.