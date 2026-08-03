Roberto De Zerbi aclara el futuro de Cristian Romero

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Roberto De Zerbi aclara el futuro de Cristian Romero

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, se ha pronunciado sobre los rumores acerca de un posible traspaso del defensa Cristian Romero al Inter. Según Goal.com, a pesar de que el internacional argentino se ha convertido en el principal objetivo de fichajes del gigante italiano, el técnico del club londinense destacó que en sus conversaciones con el jugador solo se ha hablado de su regreso a los entrenamientos, tal como informa Goal .

En las últimas semanas, informaciones procedentes de Argentina señalaban que el representante de la Premier League había aceptado una oferta de aproximadamente 34 millones de libras esterlinas por el jugador. Sin embargo, el defensa acababa de firmar un nuevo contrato de cuatro años con el Tottenham y también había asumido la capitanía del equipo.

Rumores de fichajes y la situación del jugador

En su charla con los medios de comunicación, De Zerbi afirmó que Romero no presta atención a los rumores del mercado de fichajes y que su diálogo se centra exclusivamente en los planes de entrenamiento. Añadió que le había enviado un mensaje al jugador sobre la fecha de su regreso a Londres.

La ausencia de Romero en el amistoso del Tottenham contra el Chelsea en Sídney intensificó las especulaciones sobre su marcha. No obstante, la directiva del club insiste en que su incorporación tardía a la pretemporada se debe al descanso adicional que se le otorgó tras la final de la Copa del Mundo.

El interés del Inter y las negociaciones

Por otro lado, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, no ha ocultado que el club considera a Romero como el candidato principal para reforzar su línea defensiva. Se supo que las negociaciones de traspaso ya han entrado en una fase seria, incluyendo reuniones cara a cara entre los representantes del jugador y la directiva del club italiano en Milán.

El gigante italiano planea concretar este fichaje mediante una cesión con obligación de compra. A pesar de esto, los aficionados del Tottenham señalan que un precio de 34 millones de libras no se corresponde del todo con el estatus del jugador en el equipo y no refleja plenamente su valor.

TottenhamInter de MilánCristian RomeroRoberto De ZerbiFichajes
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