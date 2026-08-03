Frank Lampard quiere fichar a Mykhailo Mudryk para su equipo

Preparándose para su regreso a la Premier League, el entrenador del Coventry City, Frank Lampard, ha dado un paso sorprendente para reforzar la plantilla al planear el fichaje del extremo del Chelsea, Mykhailo Mudryk. Según la información difundida por The Sun, el legendario centrocampista quiere darle una nueva oportunidad al futbolista ucraniano, quien ha estado alejado de los terrenos de juego durante casi dos años, informa Goal .

Se ha sabido que la directiva del Coventry City quiere incorporar al jugador de 25 años en calidad de cesión hasta el final de la temporada. Utilizando sus contactos en Stamford Bridge, Frank Lampard pretende reforzar la línea de ataque y crear un entorno favorable para que el jugador recupere su forma física sin la presión habitual.

El final del escándalo de dopaje y la sanción

Los últimos años han sido las pruebas más duras en la carrera de Mykhailo Mudryk. Suspendido provisionalmente del fútbol desde noviembre de 2024 tras detectarse la sustancia meldonium, el futbolista finalmente obtuvo el derecho a reanudar su carrera profesional después de una larga investigación. La Asociación de Fútbol de Inglaterra dio por concluido el caso y aceptó dar por terminada la sanción teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido.

El futbolista ucraniano destacó que este periodo fue la prueba más difícil de su carrera. «Este ha sido el periodo más difícil de mi carrera. Nunca he tomado intencionadamente sustancias prohibidas», compartió Mudryk expresando sus emociones. El jugador recordó su compromiso con los principios de la competencia justa y agradeció a sus seres queridos por el apoyo recibido en los momentos difíciles.

El futuro en el Chelsea y la opinión de los entrenadores

Cabe recordar que Mykhailo Mudryk se unió al Chelsea en 2023 por 89 millones de libras esterlinas. Llegó a disputar 8 partidos bajo las órdenes de Frank Lampard en su segunda etapa como técnico del club londinense. Sin embargo, el actual entrenador del equipo, Xabi Alonso, se muestra prudente respecto al regreso inmediato del jugador al once inicial.

El técnico español señaló que todavía es pronto para evaluar la condición física del jugador tras un largo parón. Aunque Xabi Alonso no ocultó su alegría por la exoneración de Mudryk, señaló que se necesita cierto tiempo para que adquiera ritmo de competición. Por ello, las ofertas de cesión de clubes como el Coventry City se consideran una solución ideal para todas las partes.