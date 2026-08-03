Jermaine Jenas insta a Lewis Hall a fichar por el Manchester United

El excentrocampista del Newcastle United, Jermaine Jenas, ha aconsejado al joven lateral izquierdo de 21 años, Lewis Hall, que abandone St James' Park en el mercado de fichajes de verano para unirse al Manchester United. Según Goal.com, el jugador ve con buenos ojos este posible traspaso debido a su descontento con su rol actual en el equipo, y el club de Old Trafford lo considera un objetivo prioritario para reforzar la plantilla. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Su ausencia en la convocatoria de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo de 2026 afectó profundamente la determinación de Lewis Hall, quien ahora desea continuar su carrera a otro nivel. Los especialistas que suenan para asumir la dirección técnica del Manchester United consideran a Lewis Hall como el jugador ideal para competir con Luke Shaw. Los diablos rojos están dispuestos a luchar seriamente por fichar al joven talento, que ya se ha consolidado como uno de los laterales izquierdos más regulares de la Premier League.

Valor del traspaso y postura de las partes

En una entrevista concedida a 10bet, Jermaine Jenas destacó que este posible fichaje supondría un paso gigante en la carrera del futbolista. Según sus palabras, Lewis Hall ha rendido a un nivel excelente con el Newcastle en los últimos años y, aunque ha sido un ferviente hincha del club desde su etapa en el Chelsea, el interés de un equipo del calibre del Manchester United es vital para su crecimiento personal.

Aunque la directiva del Newcastle no quiere dejar salir a su jugador clave, ha indicado que estaría dispuesta a estudiar ofertas cercanas a los 60 millones de libras esterlinas, teniendo en cuenta el firme deseo del jugador de marcharse. Esta tasación se considera justa para Hall, quien llegó cedido procedente del Chelsea en agosto de 2023 y posteriormente fichó en propiedad por 28 millones de libras.

Cambios en el Newcastle y futuro

Estos rumores de fichaje coinciden con un periodo de profunda agitación dentro del Newcastle United. La marcha del entrenador Eddie Howe y el traspaso de Sandro Tonali al Tottenham han generado cierta inestabilidad en el club. Actualmente, el técnico del Al-Ahli, Matthias Jaissle, suena como el principal candidato para reemplazar a Eddie Howe.

En opinión de Jermaine Jenas, el fichaje de Lewis Hall no solo aportará regularidad cada semana al Manchester United, sino que también será una baja muy sensible para el Newcastle. A pesar de ello, las ambiciones personales del futbolista y sus metas internacionales lo impulsan hacia nuevos retos. Se espera que el próximo mercado estival defina el destino de esta operación.