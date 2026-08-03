El Manchester City tras Guardiola: Maresca hace una gran promesa...

Manchester City ha puesto fin a la década dorada de Pep Guardiola. Ahora, la tarea de preservar el legado dejado por el entrenador más exitoso en la historia del club y llevar al equipo a un nuevo nivel ha recaído en Enzo Maresca.

El técnico italiano es consciente de la presión. Destacó que en la nueva temporada el City luchará por todos los trofeos, incluido el título de la Premier League, hasta la última jornada.

El mayor desafío para Maresca

Guardiola dirigió al Manchester City durante 10 años y conquistó 20 títulos importantes con el club. Bajo su mando, los «Citizens» ganaron la Premier League en seis ocasiones, la League Cup en cinco, la FA Cup en tres y se coronaron campeones de la Champions League por primera vez.

Hacersecargo del equipo tras un entrenador de tal magnitud supone un riesgo enorme para cualquier técnico. Al nuevo entrenador se le exige no solo obtener resultados, sino también mantener el estilo de juego y la cultura ganadora moldeados por Guardiola.

En la historia del fútbol, son muchos los casos en los que los equipos han tenido dificultades para adaptarse a una nueva era tras la marcha de entrenadores longevos. Por ello, algunos pronostican que también podría iniciarse un bache en el City.

Sin embargo, Maresca no está dispuesto a aceptar tal escenario.

«Debemos luchar hasta la última jornada»

El nuevo director técnico dejó claro que los objetivos del equipo siguen siendo inalterables.

«Haremos todo lo posible por ganar trofeos esta temporada. El título de la Premier League es uno de los trofeos por los que debemos luchar hasta la última jornada».

Maresca no tiene prisa por evaluar las opciones al título desde ya. En su opinión, en lugar de hacer promesas grandilocuentes antes de que comience la temporada, es fundamental centrarse en el crecimiento diario del equipo.

En su primera rueda de prensa, el técnico italiano ya había señalado que el City debe ser agresivo sin el balón, controlar el encuentro y obligar al rival a aceptar sus ideas. Asimismo, destacó que la tarea más importante en el fútbol es ganar los partidos.

La fórmula principal de Maresca está clara

El nuevo entrenador sitúa el crecimiento individual de los futbolistas en el centro de su método de trabajo.

«Lo que más me gusta es desarrollar a los jugadores cada día. Porque si los jugadores crecen, el equipo también se fortalece».

Esta idea concuerda con el enfoque que Maresca aplicó en sus equipos anteriores. En lugar de depender por completo de estrellas consagradas, otorga gran importancia al desarrollo progresivo de la comprensión táctica y el manejo del esférico por parte de los futbolistas.

La directiva del City también tuvo en cuenta su filosofía de juego, su profundo conocimiento de la estructura del club y su capacidad para trabajar con jóvenes talentos a la hora de elegirlo. Maresca ha firmado un contrato por tres años con el club, válido hasta el verano de 2029.

Conoce bien el club desde dentro

Maresca no es un desconocido para el Manchester City. Esta es su tercera etapa en la institución.

Anteriormente dirigió a la categoría juvenil del City, llevándola al título de la Premier League 2. Más tarde, trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola, contribuyendo al éxito del equipo durante la histórica temporada del triplete en 2022-23.

Por esta razón, en lugar de una revolución radical, la directiva del club optó por un técnico que conoce a la perfección el sistema construido por Guardiola y que puede impulsarlo con nuevas ideas.

La misión de Maresca no es hacer una copia de Guardiola. Debe infundir su propio estilo al equipo manteniendo la cultura ganadora ya existente.

El partido contra el Inter dio el primer aviso

El primer encuentro de pretemporada de Maresca como entrenador principal del City se disputó en Hong Kong frente al Inter. Dicho compromiso formaba parte de la gira asiática de preparación para la temporada 2026-27.

El técnico expresó su satisfacción con el rendimiento del equipo frente al campeón italiano.

«Me gustó mucho lo que hicimos en el partido de pretemporada contra el Inter».

En los encuentros amistosos, por encima del resultado, lo verdaderamente importante es el estado físico de los jugadores, la aplicación de los nuevos conceptos tácticos y el nivel de entendimiento mutuo sobre el terreno de juego.

En ese sentido, el choque ante el Inter supuso la primera prueba de fuego seria para Maresca, permitiéndole ver qué aspectos están funcionando y qué es necesario pulir antes del arranque oficial del curso.

El apoyo en Asia sorprendió a Maresca

El estratega italiano también tuvo palabras de agradecimiento hacia los aficionados que recibieron al equipo en Hong Kong.

Se mostró encantado de ver las gradas llenas tanto en los entrenamientos abiertos como en el encuentro. La gira asiática del City continuará después de Hong Kong con partidos en Seúl.

La gran masa social en el extranjero evidenció una vez más la dimensión global del club para Maresca. Sin embargo, este respaldo también incrementa la responsabilidad sobre los hombros del nuevo técnico.

Las opciones del City siguen siendo inmensas

En su última campaña, Guardiola conquistó la FA Cup y la League Cup con el equipo, además de finalizar segundo en la Premier League. Por lo tanto, Maresca ha heredado una plantilla que no está en crisis y que sigue plenamente capacitada para ganar títulos.

Al mismo tiempo, el nuevo entrenador debe resolver varios asuntos cruciales:

llenar el vacío psicológico posterior a la salida de Guardiola;

equilibrar la presencia de jugadores jóvenes y experimentados;

plasmar sus ideas tácticas en un corto periodo de tiempo;

mantener alta la motivación de todas las estrellas del plantel;

llegar preparado a la nueva pelea por el título en la Premier League.

Los primeros resultados de la temporada reflejarán con qué rapidez está solventando Maresca estos retos.

¿Preservar el legado o iniciar una nueva era?

A juzgar por las palabras de Maresca, su intención no es reconstruir por completo al City, sino construir un equipo aún más potente sobre los cimientos ya existentes.

Es un enfoque lógico, puesto que no hay necesidad de desechar la plantilla, las infraestructuras y la mentalidad ganadora dejadas por Guardiola. No obstante, dado que los rivales ya conocen a la perfección el estilo de juego del City, limitarse a repetir la fórmula anterior tampoco será suficiente.

Aquí es donde empieza la verdadera prueba de fuego para Maresca: ¿será capaz de forjar una nueva etapa dorada para el club sin quedar atrapado bajo la sombra del legado de Guardiola?

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