Una startup que resuelve el problema de la adopción de la inteligencia artificial recauda 20 millones de dólares

Para las grandes empresas, la integración confiable de herramientas de inteligencia artificielle en sus flujos de trabajo sigue siendo una tarea compleja. Por ello, los equipos de ingenieros especializados y las organizaciones que ayudan a las empresas a implementar sistemas de IA son cada vez más populares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, June, una nueva startup fundada por Efrat Rapoport, exdirectiva de Salesforce, y respaldada por Marc Benioff, se ha propuesto resolver exactamente este problema. La empresa logró recaudar 20 millones de dólares en una ronda pre-seed de Time Ventures y de destacados referentes tecnológicos como Michael Dell, Aaron Levie y George Kurtz.

Efrat Rapoport y sus tres cofundadores —Ohad Chen, Barak Goldstein e Idan Tsitiat— fundaron previamente Bonobo AI. Creada en 2017 y especializada en servicios de transcripción de voz, esta startup fue adquirida por Salesforce dos años después. El equipo pasó varios años trabajando en los proyectos de IA del gigante tecnológico.

Desafíos tecnológicos y sistemas heredados

Según los expertos, la inteligencia artificial aumenta paradójicamente la demanda de servicios profesionales. Actualmente, la respuesta de la industria a este problema consiste principalmente en contratar a más especialistas. Sin embargo, el enfoque del equipo de June es diferente y ofrece a las empresas una nueva vía para automatizar sus procesos.

Hoy en día, ninguna empresa del Fortune 500 puede crear un sistema CRM de manera simplista. Cualquier modelo de IA debe funcionar en armonía con Salesforce, ServiceNow, DataBricks, Workday u otras plataformas de gestión de datos.

«Alguien tiene que lidiar con los sistemas heredados antes de que la IA pueda generar valor», señala Rapoport. La fragmentación de datos en diferentes plataformas, los flujos de trabajo complejos y la deuda técnica acumulada durante años son los principales obstáculos.

¿Cómo funciona la plataforma June?

Crear una plantilla para un agente se considera la parte más fácil. La verdadera dificultad radica en conectarla con éxito con los sistemas complejos subyacentes. Por ejemplo, cuando existen diez campos duplicados que representan el mismo dato, un agente de IA debe saber cómo actuar.

La plataforma June analiza los sistemas existentes de la empresa para comprender sus procesos de negocio, identifica los cuellos de botella y los sustituye por flujos de trabajo optimizados gestionados por agentes. El sistema proporciona automáticamente a los equipos empresariales una hoja de ruta completa con los pasos necesarios.