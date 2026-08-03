Vinícius Junior vuelve al Real Madrid y afecta los planes del Arsenal

El club londinense Arsenal ha sufrido su primer obstáculo serio en sus intentos por fichar a la estrella brasileña Vinícius Junior. Según Goal.com, a pesar de los rumores, el delantero ha regresado a la capital española para unirse a los entrenamientos del Real Madrid, lo que podría suponer un duro golpe para el plan de fichajes de verano de los gunners. Así lo informa Goal. com.

El lunes por la mañana, el futbolista brasileño llegó a la ciudad deportiva de Valdebebas a bordo de un BMW negro. Según el comunicado oficial del club, visitó el hospital para someterse a reconocimientos médicos antes de pisar el césped. El regreso del jugador de 26 años demuestra su intención de prepararse para la próxima temporada bajo las órdenes del nuevo entrenador.

Cambios en los planes del Arsenal y Mikel Arteta

El futuro del jugador en el club madridista sigue en el aire por ahora, ya que a su contrato actual le quedan apenas 12 meses. Hasta el momento no se ha firmado un nuevo acuerdo, lo que intensifica las especulaciones sobre la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, está trabajando personalmente para llevar a cabo el fichaje más importante de su carrera. Según los medios españoles, el entrenador del club londinense mantiene conversaciones directas para convencer a Vinícius de dar el salto a la Premier League y le ha propuesto construir todo el proyecto del equipo en torno a su talento.

La situación en el mercado de fichajes y perspectivas de futuro

Aunque Vinícius ha comenzado la pretemporada con el Real Madrid, el Arsenal sigue de cerca la situación y se mantiene preparado ante cualquier giro. Este paso demuestra la nueva determinación de los londinenses en el mercado de fichajes.

Mientras el club se prepara para defender su título en la Premier League, apunta hacia los mejores jugadores del mundo. Por ahora, el delantero sigue siendo jugador del Real Madrid, pero mientras no se renueve su contrato, los rumores sobre su traspaso continuarán.