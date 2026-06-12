Masharipov participa en la sesión de fotos oficial de la selección nacional para la Copa Mundial 2026

Quedan pocos momentos para que comiencen los emocionantes e históricos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al otro lado del océano. Mientras todos los aficionados uzbekos esperan con gran esperanza y emoción el partido de debut de nuestra selección nacional, han llegado noticias muy agradables y alentadoras desde el campamento de nuestros representantes. En los últimos días, habían circulado varios rumores preocupantes sobre la salud y la participación en el Mundial de nuestro verdadero líder y talentoso centrocampista, Jaloliddin Masharipov. Incluso hubo informes alarmantes de que el experimentado jugador podría ser excluido de la lista final para la Copa Mundial debido a una lesión inesperada.

Según información privilegiada, nuestro talentoso extremo sufría de dolor de espalda y un problema grave. Sin embargo, estas noticias desagradables no mantuvieron a nuestros aficionados preocupados por mucho tiempo.

¡El número 10 está en el equipo y listo para la batalla!

La buena noticia para nuestros aficionados es que, a pesar de las preocupaciones, Jaloliddin Masharipov se encuentra actualmente en los EE. UU. con los miembros de nuestra selección nacional y continúa entrenando. No solo está en el equipo, sino que también participó activamente en el día oficial de medios y la sesión de fotos organizada por la FIFA. Nuestro talentoso jugador, con su tradicional y amada camiseta número 10 posó con una sonrisa en los estudios al otro lado del océano. Esto demuestra su disposición para elevar la moral del equipo y prepararse para los intensos partidos que se avecinan.

El reconocido comentarista deportivo Davron Fayziev compartió fotos exclusivas a través de su canal oficial de Telegram, dando la buena noticia a los aficionados. La presencia de nuestro líder en el equipo sin duda fortalecerá la moral y la fuerza de los «Lobos Blancos».

Cabe señalar que la selección nacional de Uzbekistán, que participa por primera vez en la historia en la fase final de la Copa Mundial, jugará su partido de debut en la fase de grupos contra uno de los representantes más fuertes y famosos de Sudamérica: la selección nacional de Colombia. Este partido histórico, que todo nuestro país espera con ansias, tendrá lugar el 18 de junio a las 07:00 hora de Tashkent ¡Les deseamos la victoria a nuestros chicos, junto con millones de nuestros compatriotas que estarán pegados a sus pantallas!

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