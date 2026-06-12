Mientras los emocionantes partidos de la Copa del Mundo continúan en el extranjero, el mercado de fichajes entre los gigantes de la Premier League inglesa (EPL) se ha convertido en un verdadero volcán submarino. Especialmente después del traspaso gratuito de Bernardo Silva al Real Madrid, el Manchester City, buscando reforzar su mediocampo, ha iniciado un movimiento sensacional e histórico en el mercado de fichajes. La dirección de los 'Cityzens' presentó una segunda oferta oficial para fichar al talentoso centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, pero inesperadamente recibió otra negativa.

De renombre mundial e influyente BBC Sport Según un informe exclusivo de la publicación, la segunda oferta financiera realizada por los mancunianos ascendió a 106 millones de libras esterlinasCabe destacar que, con varios bonos por rendimiento y pagos adicionales incluidos en el contrato, esta suma total podría alcanzar un nivel astronómico de 122 millones de libras esterlinasSin embargo, los 'Tricky Trees' (Nottingham Forest) no quieren dejar ir a su líder fácilmente, incluso por una suma tan grande.

Un talento inglés al borde de un récord histórico

Si ambas partes logran llegar a un acuerdo en el mercado de fichajes, el versátil centrocampista, que actualmente tiene solo 23 años, se asegurará su lugar en la historia como el jugador inglés más caro y récord de la historia del fútbol. Hasta la fecha, este título y récord pertenecen a Declan Rice, el talentoso mediocentro defensivo que fue traspasado del West Ham al Arsenal en el verano de 2023 por 105 millones de libras. Enzo Maresca está totalmente preparado para romper este récord.

Elliot Anderson aprendió los secretos del fútbol en la legendaria academia del Newcastle United y es un producto de ese club. Se unió al Nottingham Forest en 2024 por solo 15 millones de libras. Es admirable que su valor de mercado haya aumentado varias veces en poco tiempo.

El talentoso jugador logró marcar cuatro hermosos goles durante la difícil temporada en la EPL, apareciendo en 38 partidos (en todas las competiciones). En total, ha jugado 92 veces con la camiseta del Nottingham, ha marcado seis goles y ha hecho una contribución enorme a la permanencia de su equipo en la Premier League.

Fuentes fiables afirman que el Manchester City no tiene intención de rendirse tras este rechazo. Se espera que las intensas negociaciones entre los clubes continúen de manera constante e incansable mientras el torneo de la Copa del Mundo se desarrolla en el extranjero. No sería sorprendente que pronto presenciemos un nuevo récord.

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