Bernardo Silva firma con el Real Madrid

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Bernardo Silva firma con el Real Madrid

Bernardo Silva continuará su carrera en la capital española. La estrella del Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Según se informa, las partes han acordado un contrato de dos años, con una opción de extenderlo por un año más. José Mourinho, quien ha regresado al equipo, desempeñó un papel clave en este traspaso. Así lo informa Goal.com informa.

Según Fabrizio Romano, las negociaciones se cerraron muy rápidamente. El acuerdo entre el club, el jugador y todas las partes se resolvió en solo 36 horas. El centrocampista, cuyo contrato con el Manchester City finaliza a finales de este mes, está listo para abrir una nueva página en su carrera tras años exitosos en el Etihad Stadium.

José Mourinho, quien recientemente regresó al estadio Santiago Bernabéu como entrenador por segunda vez, había marcado a Bernardo Silva como su objetivo número uno en la lista de transferencias. Romano escribió en su página de X: "Bernardo Silva al Real Madrid, HERE WE GO! Acuerdo completado y contrato confirmado. Mourinho quería a Bernardo y el jugador aceptó".

Anteriormente, Silva se había mostrado evasivo sobre su futuro, especialmente ante los rumores que lo vinculaban con el Barcelona. Sin embargo, el Real Madrid logró superar a sus eternos rivales, el Barcelona y el Atlético de Madrid, en esta carrera.

Durante sus nueve años en el Manchester City, Bernardo Silva ganó la Premier League inglesa seis veces y el trofeo de la Champions League. Deja el campeonato inglés como uno de los centrocampistas más influyentes, habiendo participado en 153 goles.

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Nodirbek Razzokov
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