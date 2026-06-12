Javier Aguirre no quedó totalmente satisfecho con la victoria sobre Sudáfrica

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Javier Aguirre no quedó totalmente satisfecho con la victoria sobre Sudáfrica

La magnífica e histórica Copa Mundial 2026, que tiene al mundo entero atento, ha comenzado con sus primeros momentos emocionantes. Tras la victoria por 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, el seleccionador Javier Aguirre compartió sus impresiones con los medios. A pesar de los tres puntos, el experimentado técnico no ocultó que no quedó del todo satisfecho con el desempeño de sus jugadores en el campo y que esperaba más de su equipo.

Según el seleccionador mexicano, aunque empezar con éxito en un gran torneo es positivo, los objetivos tácticos no se cumplieron del todo.

El análisis del partido por parte del entrenador

Javier Aguirre, quien evaluó minuciosamente el rendimiento del equipo, destacó que el partido se desarrolló en dos fases distintas:

  • Deficiencias en la primera parte: «En la primera parte nos faltó el segundo gol. Tuvimos ocasiones e incluso golpeamos el travesaño. Si hubiéramos ampliado la ventaja en ese momento, el partido habría estado totalmente bajo nuestro control», declaró el entrenador.

  • Relajación en la segunda parte: Aguirre señaló que, tras el segundo gol, los jugadores se relajaron un poco. Aunque tenían energía e intensidad suficiente para aumentar la ventaja, les faltó frialdad para aprovechar sus oportunidades.

La siguiente tabla destaca los momentos clave del partido inaugural y los puntos importantes señalados por el entrenador:

Fase del partido

Rendimiento del equipo

Crítica del entrenador

Aspectos positivos

Impacto futuro

Primera parte

Ataques activos, tiro al palo

Ineficacia goleadora

Gol tempranero

Mantenimiento del control

Segunda parte

Segundo gol y tarjeta roja

Relajación tras el gol

Actividad de Raul Jimenez

Cambios forzados en el equipo

Estado de los líderes y el problema de la tarjeta roja

El experimentado entrenador elogió la forma actual del delantero Raul Jimenez: «Raul es un chico disciplinado y maravilloso. Está físicamente en forma y lleno de energía en este momento. Lo más importante es que él cree firmemente que este Mundial será su torneo», dijo reconociendo el entusiasmo del delantero.

Sobre la tarjeta roja: «La expulsión de Cesar Montes complicó un poco nuestros planes. Perdimos el balón en una situación sencilla y Cesar se vio obligado a arriesgar en defensa. Es cierto que el peligro para nuestra portería no era tan grande en esa situación, pero las nuevas reglas del fútbol moderno lo exigen y debemos adaptarnos», concluyó Aguirre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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