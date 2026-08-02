El principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgir

Poco después de la presentación del nuevo flagship plegable de Samsung, el Galaxy Z Fold 8, se publicaron los resultados de las primeras pruebas. Según informa ixbt.com, la estructura Flex Titanium, una de las características principales del nuevo dispositivo, no mostró los resultados esperados desde la primera semana y el pliegue en el centro de la pantalla volvió a ser perceptible. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante la ceremonia de presentación, el gigante tecnológico surcoreano había prometido que la nueva estructura de soporte de titanio alisaría la zona del pliegue bajo la pantalla flexible hasta hacerla prácticamente invisible y la protegería de manera fiable contra las aperturas y cierres repetidos. De hecho, cuando el nuevo dispositivo fue extraído de su caja por primera vez, su superficie impresionó a los expertos por su perfecta planitud.

Cambios tras una semana de uso

Sin embargo, los primeros revisores y expertos que utilizaron activamente el dispositivo durante una semana señalaron que se produjeron cambios notables durante el uso. Los video-tutoriales y materiales comparativos publicados muestran claramente la diferencia entre el estado inicial de los nuevos Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra y los ejemplares probados durante una semana.

Según estas comparaciones, tras utilizar los smartphones durante una semana, el pliegue en el medio de la pantalla volvió a ser tan perceptible como antes. Esto demuestra que la tecnología de la que presumían los ingenieros de Samsung no ha logrado eliminar por completo el principal punto débil de los dispositivos plegables.

Comparación con la competencia

Durante el proceso de prueba, no solo se compararon los dispositivos de Samsung, sino también otros gadgets similares del mercado. En particular, el smartphone plegable Oppo Find N6 también fue sometido a un proceso de prueba de la misma duración y se descubrió que mantuvo una zona de pliegue menos pronunciada en comparación con su rival.

Esta situación confirma una vez más que la tecnología de pantallas plegables en la industria móvil moderna aún no es perfecta y que los ingenieros tienen numerosos desafíos por resolver. Aunque la estructura de aleación de titanio aumenta la resistencia de la pantalla, no pudo eliminar el problema del pliegue a largo plazo.

La eficacia real de esta tecnología en condiciones reales y su durabilidad a largo plazo solo se aclararán por completo tras varios meses de uso activo y una vez que se presenten los dispositivos plegables de próxima generación de Samsung.