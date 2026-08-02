Tiroteo en Idaho, EE. UU.: hay muertos y heridos

El 1 de agosto se produjo un tiroteo cerca del restaurante In-N-Out Burger en Twin Falls, Idaho. Según Reuters, un hombre armado abrió fuego en un centro comercial alrededor de las 14:30 hora local. Como resultado del tiroteo, murieron 3 personas, incluido el propio atacante. El número de heridos es de al menos 2.

"Actualmente no hay peligro para la población. El tirador también fue abatido", declaró el jefe de policía de Twin Falls.

El departamento de relaciones públicas informó que la zona del incidente estaba muy concurrida y que las víctimas se encuentran actualmente en el hospital. La policía está investigando las causas del tiroteo. Tras el suceso, las principales calles y puentes de la ciudad fueron cerrados temporalmente.

¿Qué se sabe?

El motivo del tiroteo aún no ha sido determinado.

Número de fallecidos: 3 personas (incluido el atacante).

Heridos: 2 personas, hospitalizadas.

El tráfico en la zona está temporalmente restringido.

La ciudad de Twin Falls, en Idaho, tiene una población de aproximadamente 50.000 habitantes y está situada en la región de Magic Valley.

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