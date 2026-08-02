¿Trabzonspor va por Shomurodov?: ¿Se gesta la delantera más peligrosa de Turquía?

Según el influyente sitio web turco trhaber.com.tr , el Trabzonspor tiene la intención de reforzar seriamente su línea de ataque en la lucha por el título de la nueva temporada. En las últimas semanas, el club fichó por una gran suma al delantero central de 18 años Renato Mitongo procedente del Standard de Lieja. Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico están explorando opciones para incorporar al experimentado delantero Eldor Shomurodov, quien milita en el İstanbul Başakşehir.

El equipo de Trabzon muestra un gran interés en el futbolista uzbeko. El conjunto tiene como objetivo competir dignamente en tres torneos al mismo tiempo. Se destaca que el plan es formar un tándem con Paul Onuachu, mientras que el joven Mitongo es visto como una inversión de futuro.

La experiencia de Shomurodov en la Superliga de Turquía, su fortaleza física y su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque son factores clave para el Trabzonspor. Si se concreta el traspaso, la dupla entre Eldor y Onuachu podría superar los 44 goles de la temporada pasada. Se abrirán nuevas opciones tácticas para el cuerpo técnico.

El club también pretende mantener el equilibrio financiero. Hay planes para reforzar las bandas, el mediocampo y la defensa. La decisión final sobre el fichaje de Shomurodov dependerá de su valor de mercado y de los jugadores que abandonen el equipo.

Asimismo, se señala que Eldor ha recibido ofertas de clubes de Rusia y Arabia Saudita además de Turquía. Es muy probable que haya grandes cambios en la carrera del delantero uzbeko antes de que cierre el mercado de fichajes de verano.

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