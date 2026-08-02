Trágica muerte de una futbolista marroquí: la crisis migratoria continúa

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Trágica muerte de una futbolista marroquí: la crisis migratoria continúa

Faten Ben Amar al-Aziziy, futbolista del club marroquí Moghreb Athletic Tetouan, falleció mientras intentaba nadar hacia la ciudad española de Ceuta. Intentaba cruzar el estrecho junto a un grupo de migrantes, pero no pudo vencer la fuerte corriente y se ahogó.

«Faten Ben Amar al-Aziziy es una de las víctimas de la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta», escribe Mundo Deportivo.

Según las autoridades españolas, este año cerca de 60 000 migrantes han intentado cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. El número de víctimas asciende a al menos 67. Las autoridades marroquíes no han proporcionado datos exactos sobre los fallecidos y desaparecidos, mientras que los medios locales informan de al menos 17 muertes.

¿Qué se sabe?

  • La futbolista murió cuando intentaba cruzar a nado junto a otros migrantes.

  • En 2024, la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta sigue dejando consecuencias trágicas.

  • Se están precisando las cifras de fallecidos y desaparecidos en los intentos de cruzar la frontera.

La entrada masiva a Ceuta y el problema migratorio vuelven a estar en el centro del debate en Europa. ¿Qué opinas? Deja un comentario y comparte el artículo con tus allegados en Telegram u otras redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
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