Faten Ben Amar al-Aziziy, futbolista del club marroquí Moghreb Athletic Tetouan, falleció mientras intentaba nadar hacia la ciudad española de Ceuta. Intentaba cruzar el estrecho junto a un grupo de migrantes, pero no pudo vencer la fuerte corriente y se ahogó.

«Faten Ben Amar al-Aziziy es una de las víctimas de la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta», escribe Mundo Deportivo.

Según las autoridades españolas, este año cerca de 60 000 migrantes han intentado cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. El número de víctimas asciende a al menos 67. Las autoridades marroquíes no han proporcionado datos exactos sobre los fallecidos y desaparecidos, mientras que los medios locales informan de al menos 17 muertes.

¿Qué se sabe?

La futbolista murió cuando intentaba cruzar a nado junto a otros migrantes.

En 2024, la crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta sigue dejando consecuencias trágicas.

Se están precisando las cifras de fallecidos y desaparecidos en los intentos de cruzar la frontera.

La entrada masiva a Ceuta y el problema migratorio vuelven a estar en el centro del debate en Europa. ¿Qué opinas? Deja un comentario y comparte el artículo con tus allegados en Telegram u otras redes sociales.