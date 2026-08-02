Mikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius Junior

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Mikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius Junior

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha reaccionado a los recientes rumores sobre el fichaje de la estrella brasileña Vinicius Junior, afirmando que el club tiene objetivos muy ambiciosos en el mercado de fichajes de verano. Según Goal.com, los gunners siguen de cerca la situación contractual del delantero del Real Madrid y tienen la intención de reforzar la plantilla con jugadores de talla mundial. Así lo informa Goal.com .

Al responder a las preguntas de los periodistas tras la contundente victoria por 4-1 contra el Girona, el técnico español del club destacó que los del norte de Londres están preparados para actuar de forma activa y agresiva en el mercado. Aunque Arteta adoptó una postura cautelosa ante la pregunta directa sobre la posibilidad de fichar a Vinicius Junior, expuso con franqueza los planes generales del club.

El Arsenal está listo para mostrar actividad en el mercado de fichajes

Según Arteta, el equipo trabaja sin descanso para fortalecer y desarrollar aún más la plantilla. Señaló que en las próximas semanas se producirán movimientos significativos en materia de fichajes, ya que, como cualquier club ambicioso, el Arsenal no quiere quedarse atrás en la competencia.

«Estamos muy activos, trabajando para mejorar y desarrollar el equipo. Eso es seguro», declaró Arteta en su rueda de prensa posterior al partido. También añadió que, dado el aumento del nivel competitivo, es fundamental potenciar la competencia interna y cubrir las carencias del equipo.

Una estrella con futuro incierto y capacidad financiera

La incertidumbre sobre el futuro de Vinicius Junior en el club blanco está multiplicando las informaciones a su alrededor. Ante la cercanía del final de su actual contrato con el Real Madrid, se rumorea que el Arsenal estaría dispuesto a modificar su estructura financiera y salarial para traer al jugador a la Premier League.

Anteriormente, Mikel Arteta había señalado la necesidad de fichajes que lleven al club a un nivel completamente nuevo. La incorporación de un jugador candidato al Balón d'Or encaja perfectamente con estos objetivos globales y despierta un gran interés entre la afición del Arsenal.

ArsenalVinicius JuniorMikel ArtetaReal MadridFichajes
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