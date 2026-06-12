El Chelsea podría intercambiar a Enzo Fernández por una estrella del Real Madrid

·2·Deportes
El Chelsea podría intercambiar a Enzo Fernández por una estrella del Real Madrid

El excentrocampista del Chelsea, Emmanuel Petit, ha instado al club londinense a separarse de Enzo Fernández y realizar un intercambio sensacional que involucre a Eduardo Camavinga del Real Madrid. Mientras que el centrocampista argentino ha tenido problemas de regularidad en Londres, el futuro de Camavinga en España sigue siendo incierto. Así lo informa Goal.com informa .

La directiva de Stamford Bridge está bajo presión para resolver la situación de Fernández, quien tiene contrato hasta 2032. El jugador fue sancionado anteriormente por el club por expresar su deseo de mudarse a España. Mientras tanto, El Nacional informa que el Real Madrid estaría dispuesto a vender a Camavinga por una cifra entre 50 y 80 millones de euros.

El campeón del mundo Petit cree que este intercambio beneficiaría a ambos gigantes europeos. "¿Un intercambio entre Eduardo Camavinga y Enzo Fernández? ¿Por qué no? A pesar de su corta edad, Camavinga ha ganado mucha experiencia y ha conquistado numerosos trofeos con el Real Madrid. Podría aportar la mentalidad ganadora que les falta a los jóvenes jugadores de la plantilla del Chelsea", dijo Petit.

El Chelsea tuvo una temporada pasada decepcionante, terminando en el puesto 10 de la Premier League y quedando fuera de las competiciones europeas. Petit enfatizó que la relación entre el club y el jugador se ha deteriorado por completo. Según él, no tiene sentido retener a un jugador que quiere irse y que se comunica de esa manera siendo un líder del equipo.

ChelseaReal MadridEnzo FernándezEduardo CamavingaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alvaro Morata sobre Cristiano Ronaldo: Es el mejor de la historiaAlvaro Morata sobre Cristiano Ronaldo: Es el mejor de la historiaHoy, 09:30El PSG se une a la carrera por Matheus Fernandes y SummervilleEl PSG se une a la carrera por Matheus Fernandes y SummervilleHoy, 08:59Eder Militao comparte sus pensamientos sobre el regreso de Jose Mourinho al Real MadridEder Militao comparte sus pensamientos sobre el regreso de Jose Mourinho al Real MadridHoy, 08:53Javier Aguirre no quedó totalmente satisfecho con la victoria sobre SudáfricaJavier Aguirre no quedó totalmente satisfecho con la victoria sobre SudáfricaHoy, 08:21El Real Madrid quiere fichar a Calafiori para reforzar su defensaEl Real Madrid quiere fichar a Calafiori para reforzar su defensaHoy, 07:53El Atlético de Madrid inicia negociaciones para fichar a una estrella del Paris Saint-GermainEl Atlético de Madrid inicia negociaciones para fichar a una estrella del Paris Saint-GermainHoy, 07:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán