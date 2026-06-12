El Chelsea podría intercambiar a Enzo Fernández por una estrella del Real Madrid

El excentrocampista del Chelsea, Emmanuel Petit, ha instado al club londinense a separarse de Enzo Fernández y realizar un intercambio sensacional que involucre a Eduardo Camavinga del Real Madrid. Mientras que el centrocampista argentino ha tenido problemas de regularidad en Londres, el futuro de Camavinga en España sigue siendo incierto. Así lo informa Goal.com informa .

La directiva de Stamford Bridge está bajo presión para resolver la situación de Fernández, quien tiene contrato hasta 2032. El jugador fue sancionado anteriormente por el club por expresar su deseo de mudarse a España. Mientras tanto, El Nacional informa que el Real Madrid estaría dispuesto a vender a Camavinga por una cifra entre 50 y 80 millones de euros.

El campeón del mundo Petit cree que este intercambio beneficiaría a ambos gigantes europeos. "¿Un intercambio entre Eduardo Camavinga y Enzo Fernández? ¿Por qué no? A pesar de su corta edad, Camavinga ha ganado mucha experiencia y ha conquistado numerosos trofeos con el Real Madrid. Podría aportar la mentalidad ganadora que les falta a los jóvenes jugadores de la plantilla del Chelsea", dijo Petit.

El Chelsea tuvo una temporada pasada decepcionante, terminando en el puesto 10 de la Premier League y quedando fuera de las competiciones europeas. Petit enfatizó que la relación entre el club y el jugador se ha deteriorado por completo. Según él, no tiene sentido retener a un jugador que quiere irse y que se comunica de esa manera siendo un líder del equipo.