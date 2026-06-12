Con la apertura del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, la competencia entre los gigantes de la Premier League se ha trasladado fuera del terreno de juego. Tras las intensas batallas de esta temporada, los equipos buscan fortalecer aún más sus plantillas. Según la prestigiosa publicación francesa L'Équipe el lateral derecho del Chelsea de Londres, Malo Gusto, podría continuar su carrera en el actual campeón inglés, el Manchester City.

La fuente afirma que la directiva de los 'Citizens' ya ha enviado una solicitud oficial a los londinenses sobre el traspaso del talento francés, iniciando la primera fase de las negociaciones.

El objetivo del traspaso para el club mancuniano

Según los nuevos planes tácticos del Manchester City, reforzar el flanco derecho de la defensa con un jugador más rápido, ágil y físicamente robusto es una prioridad absoluta. Malo Gusto, de 23 años, está en la lista de jugadores listos para aceptar nuevos retos debido a la fuerte competencia interna en los 'Blues'. Los ojeadores del Manchester llevan tiempo siguiendo de cerca esta situación en el club londinense.

Puede encontrar información detallada sobre el rendimiento del talentoso defensa francés la temporada pasada y sus estadísticas de mercado actuales en la siguiente tabla:

Nombre del jugador Club actual Partidos jugados Goles / Asistencias Contrato actual Valor de mercado Malo Gusto Chelsea (Londres) 49 partidos 3 goles / 5 asistencias Hasta el verano de 2030 35 millones de euros

Duración del contrato y situación financiera

Malo Gusto mostró un rendimiento constante con la camiseta del Chelsea durante la temporada 2025/26, disputando 49 partidos oficiales. A pesar de ser defensa, logró marcar 3 goles y dar 5 asistencias, demostrando su polivalencia.

Sin embargo, este traspaso no será fácil de ejecutar. La razón es que el contrato laboral actual de la estrella francesa con el Chelsea es un acuerdo a largo plazo válido hasta 2030. El prestigioso Transfermarkt estima actualmente el valor de mercado real del jugador en 35 millones de euros. No obstante, se dice que el poder financiero del Manchester City es suficiente para convencer a los londinenses de aceptar este acuerdo.

Análisis de expertos: Según los expertos en fútbol, un traslado a Manchester podría marcar un punto de inflexión importante en la carrera de Malo Gusto. El estilo ofensivo de los 'Citizens' ayudaría a elevar las rápidas carreras y la productividad del defensa francés a un nivel aún más alto.

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