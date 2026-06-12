Ousmane Dembele: Lionel Messi puede ser campeón del mundo con Argentina a los 38 años

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Ousmane Dembele: Lionel Messi puede ser campeón del mundo con Argentina a los 38 años

El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, ha expresado su gran admiración por su excompañero Lionel Messi. El extremo francés destacó que, a pesar de tener 38 años, el legendario delantero es capaz de llevar a la selección argentina a otro título mundial. Dembele señaló que la habilidad única y la influencia de Messi en el campo no han disminuido con el paso del tiempo. Así lo informa Goal.com .

Ousmane Dembele, quien se prepara para el torneo con la selección de Francia, habló sobre Lionel Messi en una entrevista con Marca. "Por supuesto, puede ganar cualquier trofeo. Vi de lo que es capaz cuando jugamos juntos en el Barcelona. Es el mejor jugador de la historia del fútbol y sigue siendo muy peligroso", dijo la estrella del PSG.

Dembele destacó especialmente que la edad de Messi no afecta su juego. Según él, incluso a los 38 años, detener a Lionel Messi es una tarea muy difícil, y su talento innato y experiencia podrían darle a Argentina nuevas medallas de oro. Al mismo tiempo, Ousmane Dembele habló sobre la presión que recae sobre la selección francesa, afirmando que su equipo hará todo lo posible para llegar a la final por tercera vez consecutiva.

La selección de Francia comenzará su participación en el torneo con un partido contra Senegal. En la fase de grupos, les esperan enfrentamientos contra Irak y Noruega. Argentina, actual campeona del mundo, iniciará su camino contra Argelia, para luego medirse ante Austria y Jordania. Ambos gigantes son considerados los principales favoritos al título en este formato de torneo ampliado.

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Nodirbek Razzokov
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