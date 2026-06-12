El AC Milan busca entrenador: Ruben Amorim o Alvaro Arbeloa entre las opciones

A pesar de tener un acuerdo preliminar con Oliver Glasner, el propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, no tiene prisa por nombrar un nuevo entrenador. La directiva de los Rossoneri está ampliando su búsqueda y considerando a Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United, y a Alvaro Arbeloa. El club busca un perfil específico que encaje con la futura concepción técnica del equipo, informa Goal.com informa .

Tras la salida de Massimiliano Allegri, se le había ofrecido un contrato de dos años a Oliver Glasner. Sin embargo, Cardinale quiere entrevistar personalmente a los candidatos para elegir a un entrenador que se ajuste a una filosofía a largo plazo. Según Tuttosport, el entrenador del Al-Ahli, Matthias Jaissle, también ha sido añadido a la lista, destacando por su visión táctica moderna y ofensiva.

La Gazzetta dello Sport confirma que Glasner, quien tuvo éxito con el Crystal Palace, sigue siendo el candidato principal. Al mismo tiempo, la opción de Alvaro Arbeloa, quien se despidió del Real Madrid, está siendo seriamente estudiada. Respecto a Matthias Jaissle, existen problemas financieros, ya que su contrato con el club saudí incluye una cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

Se espera que todo el proyecto deportivo del club se construya en torno a Ralf Rangnick. El seleccionador de la selección austriaca es el único candidato para ser el director técnico del Milan. Rangnick exige un control absoluto sobre el sector técnico y quiere asegurarse de que figuras como Zlatan Ibrahimovic no interfieran en los asuntos del club.

Actualmente, los aficionados del AC Milan han comenzado protestas contra la directiva. Han aparecido pancartas que dicen "Liberen a nuestro Milan" cerca del Big Ben y el London Eye. El club debe resolver la cuestión del entrenador y reestructurar la plantilla antes del inicio de la temporada 2026-27 de la Serie A.