Robbie Fowler preocupado por el futuro de Alexander Isak en el Liverpool

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Robbie Fowler preocupado por el futuro de Alexander Isak en el Liverpool

La leyenda del Liverpool, Robbie Fowler, expresó sus preocupaciones sobre el fichaje récord del club, Alexander Isak, en una entrevista con GOAL. Se espera que el delantero, fichado por 125 millones de libras, enfrente una presión inmensa en su segunda temporada en Merseyside. Como el jugador más caro en la historia del fútbol británico, Isak ha sido advertido de que su precio no significará nada si no logra justificar la inversión. Así lo informa Goal.com .

Alexander Isak llegó al Liverpool en el verano de 2025 tras marcar 62 goles en 109 partidos con el Newcastle. Habiendo anotado más de 20 goles en dos temporadas consecutivas de la Premier League, el delantero es reconocido como uno de los mejores francotiradores del mundo. Sin embargo, su temporada de debut en el Liverpool no salió como se esperaba; los problemas físicos y las lesiones graves afectaron negativamente su rendimiento.

La temporada pasada, Isak solo logró marcar su primer gol en la Premier League en noviembre. Debido a una fractura de pierna que lo dejó fuera durante cuatro meses, se limitó a marcar solo 4 goles en toda la campaña. Fowler señaló que el jugador no estaba físicamente preparado desde su primer día en el Liverpool, una situación que persistió durante toda la temporada.

Fowler también está preocupado por la inclusión de Isak en la convocatoria de la selección de Suecia para la Copa del Mundo. Cree que participar en el torneo le impedirá completar una pretemporada completa con el club, lo que podría provocar que los problemas físicos continúen en la nueva temporada.

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Nodirbek Razzokov
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