La Copa Mundial 2026, organizada por los campos verdes de América del Norte, sigue brindando una emoción y alegría inolvidables a los aficionados de todo el mundo. A medida que el torneo se intensifica, las opiniones de las leyendas del fútbol ocupan el centro de atención. En particular, Roberto Carlos, el legendario ex lateral izquierdo del Real Madrid y de la selección nacional de Brasil, hizo una declaración que deleitó a millones de fanáticos sobre el futuro del capitán argentino, Lionel Messi.

La ex estrella brasileña, conocida por sus disparos potentes, cree que Leo podría estar en el campo no solo en el Mundial actual, sino también en el próximo, el Mundial 2030.

«Él cuida de manera excelente su salud»

Según un informe de la prestigiosa publicación argentina Ole la leyenda brasileña reconoció el inmenso talento de Lionel Messi y enfatizó su capacidad para mantener una forma física óptima durante muchos años:

«Observar los movimientos mágicos de Lionel Messi en el campo es un verdadero placer de alto nivel para cualquier aficionado al fútbol. Es el jugador que ha alcanzado la cima más alta en la historia del fútbol, encarnando plenamente el encanto del fútbol sudamericano elegante y único.

En este momento, Leo debería disfrutar al máximo de cada hermoso momento en el campo y de la atmósfera de este gran torneo. Muchos en la comunidad futbolística podrían pensar que este Mundial es el último. Sin embargo, pienso diferente: Messi puede jugar fácilmente en otro Mundial, el de 2030. Presta una atención tan profesional y excelente a su cuerpo y salud que eso le permitirá seguir jugando al más alto nivel durante mucho tiempo».

Puede familiarizarse con el sistema de la Copa Mundial y el posible viaje histórico de Lionel Messi a través de la siguiente tabla analítica:

Torneo y período Sedes Estatus del genio del fútbol Opinión de Roberto Carlos Importancia para los aficionados Mundial 2026 (Actual) EE. UU., Canadá y México Campeón mundial vigente Debería disfrutar cada segundo Puede que no sea su último Mundial Mundial 2030 (Futuro) Marruecos, Portugal, España* Leyenda viva de la historia del fútbol Capaz de participar Oportunidad de renovar su legado

Resiliencia invaluable y nuevas metas

Las palabras de Roberto Carlos fueron un verdadero regalo para los fanáticos incondicionales de Messi. Muchos analistas habían predicho que el delantero, ya superados los 30 años, se retiraría de la selección nacional después del torneo actual en América del Norte. Sin embargo, la leyenda del fútbol de nuestra época ha demostrado varias veces que su profesionalismo le permite romper cualquier barrera de edad.

Análisis de expertos: Los expertos en fútbol señalan que los primeros partidos simbólicos del Mundial 2030 están planeados para comenzar en Sudamérica (Uruguay, Argentina y Paraguay). Este factor podría servir como una enorme motivación adicional para que Lionel Messi participe en otro torneo histórico frente a su país y sus aficionados.

En los próximos años, veremos juntos cuánto tiempo más durará este camino triunfal del mago del fútbol y qué otros milagros nos presentará.

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