El gigante de la Bundesliga alemana, el Bayern de Múnich, se prepara para dar un paso serio para asegurar a largo plazo a una de las estrellas más brillantes y únicas del equipo. Los movimientos mágicos en el campo del talentoso centrocampista ofensivo francés Michael Olise han impresionado tanto a la dirección muniquesa que el club planea extender su acuerdo actual. Así lo informó la prestigiosa publicación francesa L'Équipe citando a la famosa fuente iMiaSanMia de información privilegiada.

El equipo muniqués pretende recompensar adecuadamente al talentoso extremo por sus actuaciones fenomenales e impresionantes durante la temporada pasada y su inmensa contribución a los éxitos del equipo.

Un verdadero milagro en el sistema 'Gol+Asistencia'

Michael Olise se convirtió en una verdadera fuerza motriz y un líder clave para el Bayern la temporada pasada. Sus estadísticas son naturalmente suficientes para asombrar a cualquier experto en fútbol:

Goles marcados: 22

Asistencias: 25

Logros colectivos: Título de la Bundesliga y trofeo de la Copa de Alemania

Gracias a una productividad tan aterradora, el club de Múnich logró asegurar un doblete nacional.

A través de la tabla analítica a continuación, puede familiarizarse con el estado actual de la estrella francesa de 24 años en el Bayern y los detalles del nuevo contrato:

Edad y posición del jugador Rendimiento general la temporada pasada Duración del nuevo acuerdo Cambios financieros (Salario) Estatus en la política de transferencias del club 24 años, centrocampista ofensivo 47 acciones decisivas (Goles + Asistencias) Hasta el otoño de 2026 Duplicado Jugador intocable

Salario duplicado, transferencia prohibida

La dirección del Bayern está rechazando fríamente el interés de otros gigantes europeos por el jugador que ya se ha convertido en uno de sus líderes. El club ni siquiera está discutiendo la posibilidad de venderlo. Al contrario, Olise debe permanecer en Múnich durante muchos años. Cabe destacar que, bajo el nuevo acuerdo ofrecido a la estrella francesa, se espera que su salario anual se duplique. Esto colocará a Michael entre los jugadores mejor pagados del Bayern.

Recuerdo para los aficionados: Recordemos que el talentoso centrocampista se mudó a Múnich en el verano de 2024 procedente del club inglés Crystal Palace. Se adaptó al fútbol alemán en muy poco tiempo y logró grabar su nombre en la historia como una de las figuras más peligrosas y brillantes de la Bundesliga.

Seguiremos con gran interés los nuevos triunfos de Michael Olise con la camiseta del Bayern y el proceso de firma de este contrato histórico.

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