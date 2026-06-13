Los ojos del mundo están puestos en los campos de juego de América del Norte mientras la histórica Copa Mundial 2026, organizada por EE. UU., México y Canadá, entra en su fase intensa. Lo más emocionante es que, aunque la selección nacional de Uzbekistán, que participa por primera vez en su historia en este prestigioso torneo mundial, aún no ha comenzado su camino, millones de nuestros compatriotas esperan con gran entusiasmo su partido de debut. Los «Lobos Blancos», dirigidos por Fabio Cannavaro, disputarán su primer encuentro histórico del torneo el 18 de junio a las 07:00 hora de Taskent contra sus oponentes.

El primer rival en el grupo K, donde han sido ubicados nuestros representantes, es bastante serio: la selección nacional de Colombia, con estrellas mundiales como James Rodríguez y Luis Díaz, se enfrentará a nosotros.

¡Incluso en el peor de los escenarios, están garantizados 9 millones de dólares!

Este debut histórico no es solo un logro deportivo, sino también un gran impulso financiero para el fútbol de nuestro país. Según los cálculos, al clasificarse para este torneo global, la selección nacional de Uzbekistán ya ha asegurado una gran suma de dinero como premio otorgado por la FIFA.

Incluso en el escenario más desfavorable y desafortunado, es decir, si nuestros representantes no logran pasar la fase de grupos y terminan el torneo entre los puestos 33 y 48, el tesoro de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán recibirá al menos 9 millones de dólares en fondos garantizados. Si los resultados de nuestro equipo y su clasificación en la tabla del torneo mejoran, estas cifras también aumentarán significativamente.

A través de la tabla analítica especial a continuación, puede familiarizarse con la bolsa de premios financieros de la Copa Mundial 2026 y los oponentes de la selección nacional de Uzbekistán:

Nuestros oponentes en la fase de grupos Ingreso mínimo garantizado Sistema de progresión paso a paso en el torneo Gran premio: Dinero otorgado al campeón mundial Los favoritos del torneo Colombia, Portugal, RD del Congo 9 000 000 $ El ingreso aumenta a medida que se avanza 50 000 000 $ España y Francia

Nos esperan batallas de vida o muerte

Recordemos que la lucha en el grupo K no será fácil. Además de Colombia, los pupilos de Fabio Cannavaro también se enfrentarán a Portugal, un gigante del fútbol mundial, y a la República Democrática del Congo, conocida por su estilo de juego físico, para intentar salir del grupo.

Reglamento de la FIFA: Según la decisión oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, a medida que los equipos avanzan en las fases eliminatorias, sus ingresos aumentan en progresión geométrica. La selección nacional que gane las medallas de oro y se lleve la corona mundial al final del torneo se llevará a casa un premio astronómico de 50 millones de dólares.

Actualmente, los analistas de fútbol y los expertos líderes señalan a España y Francia como los principales candidatos al gran premio. El título de campeón mundial vigente lo ostenta actualmente la selección nacional de Argentina, liderada por Lionel Messi, el único jugador en la historia del fútbol con 8 Balones de Oro.

¡Deseamos a nuestros representantes grandes victorias y hermosos partidos en esta histórica Copa Mundial! ¡Muchachos, todo Uzbekistán está con ustedes!

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