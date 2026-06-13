Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026, la más grande de la historia, continúa en los campos de Norteamérica, han surgido noticias decepcionantes para los aficionados uzbekos. Aunque toda nuestra nación espera con ansias el debut de nuestra selección nacional, muchos compatriotas que tenían la intención de viajar al extranjero para apoyar a los «Lobos Blancos» desde los estadios se han encontrado con problemas inesperados. El mundialmente famoso BBC informó, citando fuentes fiables, que Uzbekistán se encuentra entre los 11 países con las tasas de rechazo de visas estadounidenses más altas antes del inicio de la Copa Mundial.

El análisis de los datos oficiales y públicos proporcionados por el Departamento de Estado de EE. UU. muestra que, para nuestros ciudadanos, la tasa de rechazo de las visas B1/B2, esenciales para viajes, viajes de negocios y aficionados al fútbol, ha superado la marca del 50 por ciento.

Uno de cada dos aficionados uzbekos no pudo obtener una visa

Según las estadísticas actuales, la tasa de rechazo de visas estadounidenses para los ciudadanos de nuestro país es del 52–53 por ciento. Para ser más claros, uno de cada dos aficionados al fútbol uzbekos que solicitaron una visa para animar directamente a nuestra querida selección nacional en los estadios de EE. UU. no superó la entrevista consular y perdió la oportunidad de viajar al extranjero.

Resulta que, además de Uzbekistán, hay otros 10 países en esta «lista negra» con una tasa de rechazo de visas superior al 40 por ciento. Curiosamente, todos estos países se han clasificado para la fase final de la histórica Copa Mundial de 48 equipos. La situación más difícil para los aficionados se observa en Senegal, donde la tasa de rechazo de visas supera el 70 por ciento. Asimismo, los ciudadanos de Ghana y de la República Democrática del Congo, que están en el mismo grupo que nuestro equipo, se enfrentan a graves dificultades en las embajadas de EE. UU.

¡Se estableció un récord de venta de entradas para la Copa Mundial!

Aunque la situación con las visas estadounidenses es compleja, este factor no puede apagar el enorme entusiasmo que rodea al fútbol uzbeko. Cabe recordar que, por primera vez en su historia, la selección nacional de Uzbekistán se ha clasificado para la fase final de la Copa Mundial, convirtiéndose en el único orgullo de toda la región de Asia Central en el torneo.

Según el sorteo, nuestros representantes participarán en batallas decisivas en el Grupo K contra Portugal, Colombia y la RD del Congo. Nuestra selección nacional comenzará su primer partido histórico el 18 de junio a las 07:00, hora de Taskent, en el legendario Estadio Azteca en Ciudad de México contra una fuerte selección de Colombia.

Perspectiva histórica: Lo más alegre y conmovedor es que este enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia ha sido registrado oficialmente como el partido con más entradas vendidas de toda la actual Copa Mundial, rompiendo el récord absoluto del torneo. Personas de todo el planeta y aficionados locales muestran un gran interés por el desempeño de nuestros chicos.

Millones de nuestros fieles aficionados que se quedaron en casa por no poder obtener una visa estarán rezando y brindando apoyo espiritual a nuestros representantes nacionales frente a sus pantallas. ¡Vamos, Uzbekistán!

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