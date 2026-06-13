Mundial 2026: EE. UU. derrota a Paraguay en un partido de muchos goles

Mientras el mundo del fútbol mira hacia Norteamérica, la histórica Copa Mundial 2026 ha comenzado con duelos intensos en el Grupo D. El partido inaugural de este grupo brindó a los aficionados un espectáculo lleno de goles. Uno de los anfitriones, la selección de EE. UU., recibió a Paraguay y logró una contundente victoria por 4-1.

Los aficionados locales en el magnífico estadio disfrutaron del juego ofensivo y la determinación de sus favoritos.

Show de goles en Inglewood y doblete de Balogun

El famoso SoFi Stadium de Inglewood fue sede del encuentro bajo una atmósfera eléctrica. Tomando la iniciativa desde el inicio, los locales lanzaron ataques peligrosos. En el minuto 7, el defensa paraguayo Bobadilla marcó en propia puerta. Luego, el delantero estadounidense Folarin Balogun tomó el protagonismo, anotando en los minutos 31 y 45+5 para completar un doblete antes del descanso.

En la segunda parte, los visitantes intentaron reaccionar y acortaron distancias con un gol de Mauricio en el minuto 73. Sin embargo, en el tiempo de descuento (90+8), la estrella emergente Giovanni Reyna sentenció el partido con el cuarto gol.

Puede consultar los detalles estadísticos de este histórico choque del Grupo D en el informe a continuación:

Fase y fecha del torneo Equipos enfrentados Resultado final Goleadores y minutos Sede Mundial 2026. Grupo D. Jornada 1 (13 de junio) EE. UU. — Paraguay 4 : 1 (Victoria) Bobadilla 7 (AG), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Mauricio 73 Inglewood, SoFi Stadium

Se acerca el duelo entre Turquía y Australia

La lucha en este grupo se pone interesante. El segundo partido del cuarteto se jugará mañana, 14 de junio. Australia, con su disciplina táctica, se enfrentará a la apasionada selección de Turquía. Sin duda, un duelo lleno de intriga.

Análisis de expertos: Comenzar el torneo con una victoria tan amplia como anfitriones aumenta significativamente las posibilidades de EE. UU. de avanzar a la fase eliminatoria. El gran estado de forma de Balogun y Reyna es una advertencia para los demás grandes equipos.

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