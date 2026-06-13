Bradley Barcola no llega a un acuerdo con el PSG y entra en el radar de los gigantes ingleses

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Bradley Barcola no llega a un acuerdo con el PSG y entra en el radar de los gigantes ingleses

A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes en el fútbol europeo, soplan vientos inesperados de cambio en París. Según el último informe exclusivo de uno de los diarios deportivos más influyentes de Francia, L'Équipe el talentoso delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, podría abandonar el club parisino por completo este verano. La situación en torno al habilidoso jugador, que se había ganado su lugar en la plantilla de los campeones de la Ligue 1, ha cambiado drásticamente en poco tiempo.

La dirección del club parisino llevaba mucho tiempo manteniendo serias negociaciones para ampliar el contrato actual de este atacante de 23 años. Sin embargo, al final de la temporada 2025-2026, este proceso se detuvo inesperadamente por completo.

Desacuerdo entre las partes y la decisión del PSG

Resulta que los responsables del club y los agentes del jugador no pudieron llegar a un consenso sobre los términos financieros y tácticos de un nuevo acuerdo. Por esta razón, la directiva del Paris Saint-Germain decidió no forzar la permanencia del talento francés. Los gigantes parisinos han indicado que están totalmente preparados para dejarlo salir si llega una oferta beneficiosa durante el mercado de verano.

A través de la siguiente tabla analítica, puede conocer el estado actual del traspaso de la estrella parisina y los gigantes del fútbol mundial que compiten por él:

Jugador (Edad y posición)

Club actual

Motivo de la no renovación

Gigantes ingleses interesados

Fuente

Bradley Barcola (23 años, Delantero)

Paris Saint-Germain

Las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre los nuevos términos

Arsenal y Liverpool

L'Équipe (Francia)

Una carrera seria entre los gigantes de la Premier League

El hecho de que el talentoso delantero haya sido puesto en el mercado de fichajes ha movilizado inmediatamente a otros grandes clubes europeos. Actualmente, dos grandes gigantes de la Premier League inglesa muestran un serio interés en los servicios de Bradley Barcola: el londinense Arsenal y el equipo de Liverpool en Merseyside. Ambos clubes pretenden reforzar sus líneas de ataque con el extremo francés y se preparan para presentar ofertas oficiales próximamente.

Opinión de los expertos: A pesar de su corta edad, la velocidad y la capacidad de regate de Barcola encajan perfectamente en los clubes de la Premier League. La disposición del PSG a dejarlo marchar sin duda calentará la batalla por el fichaje entre Arsenal y Liverpool. El club parisino espera obtener una suma importante de esta operación.

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Bradley BarcolaParis Saint-GermainArsenalLiverpoolL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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