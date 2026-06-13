José Mourinho comienza una renovación radical de la plantilla del Real Madrid

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José Mourinho comienza una renovación radical de la plantilla del Real Madrid

Uno de los entrenadores más famosos y mediáticos del fútbol mundial, el legendario «Special One» José Mourinho, ha comenzado a agitar el mercado de fichajes tras regresar al mando del Real Madrid. Tras una pausa de 13 años, el experimentado estratega portugués ha vuelto a tomar las riendas del «Club Blanco», con el objetivo de perfeccionar la plantilla para llevar al equipo hacia nuevas glorias.

Para información, el genio portugués dirigió al Benfica en su país natal la temporada pasada. Ahora, ha iniciado una verdadera revolución de fichajes en el superclub madrileño.

¡Tres estrellas de clase mundial en Madrid!

La directiva del «Club Blanco» ya ha comenzado a cumplir los deseos del nuevo entrenador y ha llegado a acuerdos finales con tres jugadores famosos durante este mercado de verano. Según informan medios deportivos de prestigio, las siguientes estrellas serán presentadas oficialmente pronto en el estadio Santiago Bernabéu:

  • Bernardo Silva — para aumentar la creatividad en el centro del campo;

  • Ibrahima Konaté — para fortalecer aún más el centro de la defensa;

  • Denzel Dumfries — para convertir el lateral derecho en una fuerza temible.

A pesar de estas tres grandes adquisiciones, los planes de refuerzo de José Mourinho no se detienen ahí.

A través de la tabla analítica a continuación, puede conocer el estado actual del Real Madrid en el mercado de verano y las nuevas exigencias de Mourinho para completar la plantilla:

Estrellas con fichaje cerrado

Su posición principal

Nuevas posiciones exigidas por Mourinho

Objetivo principal del entrenador

Fuente reputada

Bernardo Silva


Ibrahima Konaté


Denzel Dumfries

Centrocampista


Defensa central


Lateral derecho

1. Defensa central


2. Lateral izquierdo

Crear una perfección absoluta en la línea defensiva

ESPN (EE. UU.)

Plan para perfeccionar la fortaleza defensiva

El famoso canal estadounidense ESPN informa que, tras las nuevas incorporaciones, José Mourinho ha encargado a la directiva del club realizar dos fichajes importantes más. El estratega portugués quiere maximizar la competencia en la línea defensiva.

Opiniones de expertos: Mourinho es conocido por construir equipos campeones basados en una defensa sólida. A pesar de la llegada de Konaté y Dumfries, pide otro defensa imponente para el centro y un nuevo «motor» incansable para el lateral izquierdo. Si la directiva del Real cumple estos dos deseos, será imposible detener al club madrileño la próxima temporada.

¡Siga la segunda aventura histórica de José Mourinho en el Real Madrid, los nombres de las nuevas estrellas secretas que llegarán a Madrid, entrenamientos exclusivos y las noticias más candentes del fútbol europeo con nosotros en Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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