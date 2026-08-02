Fuerte explosión en un restaurante de Moscú: hay muertos y heridos

Una fuerte explosión ocurrió en la noche del 2 de agosto en un restaurante ubicado en la plaza Kudrin, en el centro de Moscú. Según la dirección principal del Ministerio del Interior de Rusia, la explosión tuvo lugar a las 20:10 hora local.

«Según los datos preliminares, la explosión causó 3 muertos y 15 heridos de diversa gravedad», informó la policía de Moscú.

El Comité de Investigación anunció que se está precisando el número de víctimas mortales y heridos. Tras la explosión, la administración de transportes de Moscú anunció la suspensión del tráfico en las calles de la plaza Kudrin.

¿Qué se sabe?

La causa de la explosión aún no ha sido anunciada oficialmente.

El número de muertos y heridos está siendo verificado por los organismos oficiales.

El tráfico en el centro de Moscú fue completamente interrumpido.

«Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre la causa y las consecuencias de la explosión», reza el comunicado oficial.

Este suceso ocurrido en la plaza Kudrin ha alarmado a los residentes y visitantes de Moscú. Toda la información oficial sobre el incidente se irá actualizando.

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