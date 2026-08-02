Fuerte explosión en un restaurante de Moscú: hay muertos y heridos

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Fuerte explosión en un restaurante de Moscú: hay muertos y heridos

Una fuerte explosión ocurrió en la noche del 2 de agosto en un restaurante ubicado en la plaza Kudrin, en el centro de Moscú. Según la dirección principal del Ministerio del Interior de Rusia, la explosión tuvo lugar a las 20:10 hora local.

«Según los datos preliminares, la explosión causó 3 muertos y 15 heridos de diversa gravedad», informó la policía de Moscú.

El Comité de Investigación anunció que se está precisando el número de víctimas mortales y heridos. Tras la explosión, la administración de transportes de Moscú anunció la suspensión del tráfico en las calles de la plaza Kudrin.

¿Qué se sabe?

  • La causa de la explosión aún no ha sido anunciada oficialmente.

  • El número de muertos y heridos está siendo verificado por los organismos oficiales.

  • El tráfico en el centro de Moscú fue completamente interrumpido.

«Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre la causa y las consecuencias de la explosión», reza el comunicado oficial.

Este suceso ocurrido en la plaza Kudrin ha alarmado a los residentes y visitantes de Moscú. Toda la información oficial sobre el incidente se irá actualizando.

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Shuhrat Razzakov
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