Mourinho vio tres rostros diferentes del Real en el partido ante la Fiorentina

En su primera gran prueba de pretemporada antes del nuevo curso, el Real Madrid empató 2-2 frente a la Fiorentina. Sin embargo, más allá del resultado, a José Mourinho le interesaron más los tres rostros diferentes que mostró su equipo durante el encuentro.

El técnico portugués explicó que vio a un Real fresco, luego cansado y, finalmente, capaz de recuperar el control del juego a pesar de la fatiga extrema. Especialmente esta última fase le dejó una gran impresión.

«Antes del descanso pudo haber sido un 3-0 o un 4-0»

En el choque disputado en Klagenfurt (Austria), el Real tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Endrick abrió el marcador, y posteriormente el joven Alexis Siriya amplió la ventaja madridista. No obstante, la Fiorentina logró evitar la derrota gracias a los goles de Riccardo Piccoli y Moise Kean.

A juicio de Mourinho, el 2-1 reflejado al descanso no hacía justicia a la superioridad sobre el césped. El Real generó numerosas ocasiones y prácticamente pudo sentenciar el encuentro antes de la pausa.

«El equipo fresco jugó muy bien», valoró Mourinho sobre los primeros 45 minutos.

Los madridistas complicaron seriamente a la defensa de la Fiorentina mediante una presión alta, pases rápidos y la recuperación de balón en campo contrario. Destacaron especialmente la creatividad de Arda Güler y la valentía de los jóvenes futbolistas.

Luego apareció el segundo rostro del Real

Tras el descanso, el decorado del encuentro cambió. El conjunto italiano intensificó la lucha física y comenzó a presionar arriba. Llegados a este punto, los madridistas, que aún no han completado su puesta a punto, acusaron el cansancio.

Mourinho definió esta fase como el «segundo rostro» del equipo. El Real ya no pudo atacar con tanta libertad y se vio obligado a replegarse cerca de su propia área.

Para los jóvenes Joan Martínez y Mario Rivas, que actuaron en el centro de la zaga, el marcaje a Moise Kean resultó especialmente duro. Mourinho alabó el rendimiento de ambos defensas, aunque no ocultó que aún no están plenamente preparados para medirse a delanteros tan potentes y corpulentos.

Esta reflexión no pone en duda el talento de los jóvenes, sino que demuestra que en el fútbol de elite el talento por sí solo no basta. La velocidad, la estabilidad física y la toma de decisiones bajo presión también son determinantes.

El rostro que más le gustó a Mourinho

Una vez que la Fiorentina empató, el Real atravesó unos momentos delicados. Sin embargo, en el tramo final, el equipo volvió a entonarse, ordenó sus filas y recuperó parcialmente el control del juego.

Mourinho calificó precisamente esta reacción como el tercer rostro del equipo. Destacó que, a pesar del tremendo desgaste físico, los jugadores no hicieron la guerra por su cuenta y continuaron remando como un bloque.

Esto supuso un aviso importante para el nuevo entrenador. A lo largo de la temporada, el Real no siempre será superior a su rival ni estará más fresco físicamente. En tales circunstancias, las coberturas mutuas, mantener las distancias en el campo y saber sufrir adquieren un valor enorme.

70 minutos tras apenas tres días de entrenamientos

Mourinho ensalzó especialmente el sacrificio de Denzel Dumfries y Endrick. A pesar de llevar apenas unos días ejercitándose con el grupo, ambos futbolistas aguantaron más de 70 minutos sobre el césped.

Dumfries, en su estreno con su nuevo club, se mostró muy activo por la banda derecha. Cumplió con sus labores ofensivas, pisando el área rival y generando amplitud en el carril. Sin embargo, la falta de preparación física lastró su rendimiento en la segunda mitad.

Por su parte, Endrick vio puerta y mandó un primer mensaje positivo a su nuevo técnico. El delantero se mostró muy incisivo, aunque en algunas acciones pecó de precipitación. Aun así, marcar en esta fase inicial de pretemporada le servirá para ganar confianza.

Una gran prueba para los canteranos

Debido a la ausencia de varios pesos pesados que disputaron el Mundial, Mourinho dio oportunidades a numerosos jóvenes contra la Fiorentina. Ya desde las primeras sesiones de la pretemporada madridista se había citado a varios talentos de la cantera.

Joan Martínez y Mario Rivas dejaron muy buenas sensaciones en el técnico. Mourinho elogió su potencial técnico y su proyección de futuro. No obstante, cuando el encuentro derivó en una batalla de contacto físico, se evidenció la brecha de experiencia y fuerza.

Para Carlos Espi la experiencia resultó todavía más inesperada. A pesar de haber entrenado muy poco con el grupo, tuvo la oportunidad de saltar al campo y saborear lo que es el ambiente del primer equipo. El preparador valoró esto como un aprendizaje vital para el canterano.

«Incluso en un amistoso, el Real es el Real»

Antes del choque, Mourinho recordó a sus futbolistas que portar el escudo y la camiseta del club exige responsabilidad en cualquier compromiso. Bajo su punto de vista, aunque el resultado no sea concluyente en pretemporada, el Real jamás salta al campo a pasar el rato.

El preparador luso recalcó que tiró de los efectivos disponibles y que solo dispuso de una sesión táctica profunda. Con semejante panorama, el juego de la primera mitad y la solidaridad colectiva del tramo final le convencieron.

Este enfoque demuestra que, en su nuevo proyecto, Mourinho vuelve a anteponer la cultura de la exigencia del club. Demanda exactamente el mismo grado de compromiso tanto a un canterano como a una estrella consagrada.

¿Cuándo se incorporarán los internacionales?

La principal preocupación de Mourinho radica en la tardía incorporación de los futbolistas clave. Habría querido contar con toda la plantilla al menos tres semanas antes del inicio liguero, algo que los torneos internacionales han imposibilitado.

Según indicó el entrenador, Vinícius Junior, Brahim Díaz y Bernardo Silva se sumarán al grupo en las próximas sesiones de entrenamiento. Dumfries, Endrick y el resto irán puliendo su estado físico con cada nueva práctica.

Por todo ello, todavía es prematuro extraer conclusiones definitivas sobre la versión definitiva del Real para el nuevo curso a partir del partido frente a la Fiorentina. Para Mourinho supuso sobre todo un test para evaluar el estado físico del plantel y probar a los jóvenes en el escaparate grande.

¿Qué se siente al regresar?

Mourinho fue nombrado entrenador del Real en junio de 2026 y firmó un contrato hasta 2029. Se trata de su segunda etapa al frente del banquillo madridista.

Al ser preguntado sobre qué sensaciones le produce volver a dirigir al Real, el técnico no se dejó llevar por la sensiblería. Mourinho apuntó que los duelos de verdad aún no han arrancado y que las emociones fuertes llegarán de la mano de los partidos oficiales.

Esta respuesta evidenció una vez más que para el estratega portugués los duelos oficiales donde hay puntos en juego cuentan mucho más que los amistosos de verano.

Conclusión principal

El empate 2-2 ante la Fiorentina expuso las virtudes y flaquezas del Real en un solo encuentro.

Con frescura, el equipo desplegó un ritmo alto y una presión asfixiante. Al mermar las fuerzas, cedió la iniciativa al rival. Pero esa capacidad final de reagrupamiento para volver a mandar gustó enormemente a Mourinho.

Ahora, el luso afronta dos retos fundamentales: integrar a los pesos pesados en tiempo récord dentro del sistema y habituar a las jóvenes promesas a las exigencias físicas del fútbol profesional.

¿Cuál de los tres rostros del Real de Mourinho veremos más en esta temporada? Los primeros compromisos oficiales darán la respuesta.