Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10

Boeing, una de las empresas líderes de la industria aeronáutica, anunció oficialmente la conclusión exitosa del programa de pruebas de certificación para sus nuevos aviones Boeing 737 MAX 7 y Boeing 737 MAX 10. Este hito importante significa que se ha superado con éxito el mayor obstáculo técnico en el camino para obtener las certificaciones oficiales de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., aunque el proceso de certificación final aún no ha concluido por completo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Alcance del proceso de pruebas y etapas principales

Según Ixbt.com, el programa de pruebas más grande y exhaustivo se llevó a cabo para el modelo Boeing 737 MAX 10. Este avión completó con éxito 976 vuelos de certificación utilizando tres aparatos experimentales, con una duración total de más de 2060 horas. Asimismo, el avión de pasajeros también fue sometido a unas 1040 horas de pruebas en tierra.

Durante las pruebas, los especialistas verificaron minuciosamente el funcionamiento del sistema deshielo de los motores, el sistema mejorado de determinación del ángulo de ataque y la eficiencia de frenado en pistas mojadas. Al mismo tiempo, se estudiaron las características del tren de aterrizaje y se realizaron pruebas de interrupción de vuelo a velocidad máxima. Como etapa final del programa, se comprobó la audibilidad de los sistemas de cabina, incluidas las alarmas de emergencia y los sistemas de información a los pasajeros.

Tramitación de documentos y planes futuros

Los representantes de Boeing destacaron que la compañía ahora debe analizar los resultados de las pruebas, finalizar los procedimientos de evaluación de seguridad y presentar el paquete de documentos finales a la agencia FAA. Curiosamente, el Boeing 737 MAX 10 realizó su último vuelo de certificación bajo el mando del piloto de pruebas Dan Mengel, el mismo piloto que hizo volar este avión por primera vez hace cuatro años.

Según datos de la compañía, el modelo Boeing 737 MAX 7 está un poco más adelantado en la preparación de documentos y ya ha completado aproximadamente el 95 % de los materiales necesarios para la certificación. Manteniendo el cronograma anterior, el fabricante planea obtener los certificados de la FAA para finales de 2026 y comenzar las primeras entregas en 2027.

Las versiones de nueva generación del 737 MAX son esperadas desde hace mucho tiempo por los principales clientes de Boeing. En particular, la aerolínea Southwest Airlines planea recibir los aviones MAX 7, mientras que United Airlines y Delta Air Lines se encuentran entre los principales transportistas que esperan la versión alargada MAX 10. Además, todas las modificaciones aprobadas durante las pruebas, incluidos los sistemas deshielo actualizados para los motores, se implementarán no solo en los nuevos aviones, sino también en todos los aparatos existentes de la familia 737 MAX que se encuentran actualmente en servicio.