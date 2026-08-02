Partidos de la MLS: El regreso de Lionel Messi y otros resultados

Los partidos del sábado por la noche en la Major League Soccer (MLS) brindaron numerosos momentos emocionantes a los aficionados. En particular, aunque la atención del público se centró principalmente en el regreso de Lionel Messi al terreno de juego, otros encuentros clave en la Conferencia Oeste también tuvieron un impacto importante en la tabla de posiciones. Según Goal.com, los acontecimientos más destacados de la jornada incluyeron la entrada como suplente del delantero estrella y el desempeño de los equipos punteros. Así lo informa Goal.com .

El Inter Miami intentó mantener en secreto hasta el último momento la información sobre la condición física de Lionel Messi y su regreso a la plantilla. El delantero argentino, que se habia incorporado a los entrenamientos grupales a mitad de semana, comenzó el partido del sábado en el banquillo de suplentes. Ingresó al campo en el minuto 52, cuando su equipo iba ganando 2-1. Sin embargo, las jugadas brillantes esperadas no se materializaron esta vez y el final del encuentro resultó algo decepcionante para el conjunto.

El frustrado regreso de Lionel Messi

Una vez sobre el césped, los defensas rivales apenas le dejaron espacios libres a Lionel Messi y vigilaron de cerca cada uno de sus movimientos. Cerca del final del encuentro, con el marcador empatado 2-2, la defensa contraria cometió un error y le ofreció una oportunidad clara para disparar. No obstante, al rematar con su pierna menos hábil, el delantero mandó el esférico por encima del travesaño.

En este partido, el Inter Miami no dejó una impresión demasiado convincente en cuanto a su juego. Luis Suárez marcó un golazo y Noah Allen también aportó su nombre al marcador. A pesar de ello, los errores defensivos y un tiro libre encajado en los últimos minutos impidieron la victoria. Lionel Messi, quien suele rescatar a su equipo en este tipo de situaciones, no pudo desplegar todo su potencial en esta ocasión.

Los duelos estelares en la Conferencia Oeste

El enfrentamiento entre LAFC y Vancouver, considerados dos de los equipos más completos y potentes de la Conferencia Oeste, fue uno de los duelos estelares de la jornada. Vecinos en la clasificación, ambos conjuntos demostraron estar muy igualados en su mano a mano. Vancouver mantiene el nivel de juego estable que exhibe desde la final de la MLS Cup de la temporada pasada. Por su parte, en el LAFC, las acciones determinantes de Son Heung-min han reforzado aún más el ataque del equipo.

Asimismo, el programa del sábado en la MLS dejó otros sucesos interesantes. Cada partido sirvió para recalcular las opciones de los clubes de cara a los playoffs del campeonato. A medida que la temporada entra en su fase decisiva, cada punto vale oro en esta liga.