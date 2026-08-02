«Celebramos que la FIFA haya retirado esta propuesta. Es una decisión importante y sensata», — según el comunicado oficial de la KNVB.

La FIFA no resistió la presión de las federaciones europeas: ¿han perdido los Países Bajos la esperanza bajo el liderazgo de Infantino?

Se ha desatado una crisis de confianza en el fútbol europeo debido al proyecto FIFA Forward Enterprise. La federación neerlandesa criticó a la cúpula de la FIFA y sugirió el inicio de una nueva era. ¡La solución clara al tema está al final del artículo!

La esencia de los hechos:

La Real Unión Neerlandesa de Fútbol (KNVB) se opuso a la venta de los derechos comerciales de la FIFA a inversores privados.

Junto con las federaciones europeas, se expresó una postura en contra del proyecto.

La retirada del proyecto por parte de la FIFA fue recibida con alegría.

Cita clave:

«Desde el principio dejamos claro, junto con la UEFA y otras federaciones de fútbol europeas, que el contenido mismo de este proyecto era totalmente inaceptable para nosotros»

Aspectos destacados:

La KNVB subrayó que la paralización del proyecto no significa que el asunto esté cerrado.

Se señaló abiertamente la pérdida total de confianza en el liderazgo de Infantino.

Se destacó la necesidad de llevar a cabo reformas de gobernanza en el fútbol internacional.

Países Bajos y las federaciones europeas exigieron priorizar los intereses deportivos.

¿Cómo cree que afectará esta crisis de confianza en la FIFA al futuro del fútbol internacional? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el artículo con sus amigos y aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales!