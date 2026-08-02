Posición firme de Países Bajos ante la FIFA: Consecuencias y preguntas

·64·Deportes
Posición firme de Países Bajos ante la FIFA: Consecuencias y preguntas

«Celebramos que la FIFA haya retirado esta propuesta. Es una decisión importante y sensata», — según el comunicado oficial de la KNVB.

La FIFA no resistió la presión de las federaciones europeas: ¿han perdido los Países Bajos la esperanza bajo el liderazgo de Infantino?

Se ha desatado una crisis de confianza en el fútbol europeo debido al proyecto FIFA Forward Enterprise. La federación neerlandesa criticó a la cúpula de la FIFA y sugirió el inicio de una nueva era. ¡La solución clara al tema está al final del artículo!

La esencia de los hechos:

  • La Real Unión Neerlandesa de Fútbol (KNVB) se opuso a la venta de los derechos comerciales de la FIFA a inversores privados.

  • Junto con las federaciones europeas, se expresó una postura en contra del proyecto.

  • La retirada del proyecto por parte de la FIFA fue recibida con alegría.

Cita clave:

«Desde el principio dejamos claro, junto con la UEFA y otras federaciones de fútbol europeas, que el contenido mismo de este proyecto era totalmente inaceptable para nosotros»

Aspectos destacados:

  • La KNVB subrayó que la paralización del proyecto no significa que el asunto esté cerrado.

  • Se señaló abiertamente la pérdida total de confianza en el liderazgo de Infantino.

  • Se destacó la necesidad de llevar a cabo reformas de gobernanza en el fútbol internacional.

  • Países Bajos y las federaciones europeas exigieron priorizar los intereses deportivos.

¿Cómo cree que afectará esta crisis de confianza en la FIFA al futuro del fútbol internacional? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el artículo con sus amigos y aficionados al fútbol en Telegram u otras redes sociales!

FIFAPaíses BajosUEFAKNVBFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Trabzonspor va por Shomurodov?: ¿Se gesta la delantera más peligrosa de Turquía?¿Trabzonspor va por Shomurodov?: ¿Se gesta la delantera más peligrosa de Turquía?Hoy, 12:18Mikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius JuniorMikel Arteta responde a los rumores sobre el fichaje de Vinicius JuniorHoy, 11:52La postura de Catar hacia la FIFA: Intrigas y posiciónLa postura de Catar hacia la FIFA: Intrigas y posiciónHoy, 09:59Mourinho vio tres rostros diferentes del Real en el partido ante la FiorentinaMourinho vio tres rostros diferentes del Real en el partido ante la FiorentinaHoy, 09:22Partidos de la MLS: El regreso de Lionel Messi y otros resultadosPartidos de la MLS: El regreso de Lionel Messi y otros resultadosHoy, 09:19Lionel Messi regresa a la plantilla del Inter MiamiLionel Messi regresa a la plantilla del Inter MiamiHoy, 05:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»