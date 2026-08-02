Un erizo pintado de azul muere tras una semana de lucha

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Un erizo pintado de azul muere tras una semana de lucha

En el Reino Unido, la crueldad hacia los animales ha vuelto a conmocionar a la opinión pública. Un erizo, encontrado con el cuerpo casi completamente cubierto de pintura azul y amarilla, fue llevado a un centro de rescate en estado grave, pero murió pocos días después.

Se informó que el incidente ocurrió en la zona de Yeadon, cerca de la ciudad de Leeds, en Inglaterra. Una mujer local vio a un erizo de apariencia extraña en su patio trasero y se puso en contacto inmediatamente con el servicio de rescate. Al animal le dieron el nombre de Honey y los especialistas comenzaron a tratarlo.

Un erizo con púas pintado de azul y verde en el suelo.

Según Diane Cook, directora del centro de rescate, el cuerpo del erizo estaba casi completamente cubierto con una capa gruesa de pintura, excepto su cara, vientre y patas. Como la pintura no era soluble en agua, tuvieron que limpiarla de cada piquant individualmente.

Losespecialistas destacaron que la pintura formó una capa tan gruesa que las púas del erizo se pegaron entre sí. Esto limitó su libertad de movimiento y su capacidad de hacerse bola para protegerse.

Además, el animal experimentó graves problemas respiratorios. Los veterinarios sugirieron que esto podría deberse a los vapores tóxicos de la pintura o a sustancias químicas que ingresaron a su organismo al intentar limpiarlo.

Según algunas estimaciones, personas desconocidas podrían haber pintado al erizo para que se pareciera al famoso personaje Sonic o para adaptarlo a los colores del club de fútbol local. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Una semana después, el servicio de rescate anunció que Honey no había resistido la lucha por su vida y había muerto.

«Estoy profundamente angustiada por esta noticia. Simplemente no entiendo cómo algunos seres humanos pueden tratar a los seres vivos con tanta crueldad», declaró la directora del centro de rescate, Diane Cook.

En relación con el incidente, la policía detuvo a dos hombres y dos adolescentes bajo la sospecha de causar sufrimiento intencional a un animal protegido. Actualmente, la investigación sobre el caso continúa.

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Kamola Shuhratova
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