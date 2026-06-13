Srečko Katanec pide a los aficionados uzbekos que no tengan expectativas demasiado altas

Ante la inminente Copa Mundial 2026, torneo que todo el país espera con ansias, el ex seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán y renombrado experto esloveno, Srečko Katanec, ha enviado un mensaje sincero a nuestros aficionados. Como es sabido, el experimentado entrenador dirigió a los «Lobos Blancos» hasta enero de 2025, sentando una base sólida para que nuestro equipo lograra una clasificación histórica para el campeonato mundial. Aunque tuvo que dejar su cargo por problemas de salud, Katanec sigue siendo una figura muy respetada por la comunidad futbolística y millones de aficionados en nuestro país.

En su mensaje, el experto esloveno pidió a nuestros compatriotas que no ejerzan una presión excesiva sobre los jugadores y que evalúen correctamente el estatus del torneo.

«No esperen resultados extraordinarios del equipo»

Srečko Katanec enfatizó que para un equipo debutante, derrotar a los gigantes mundiales en el primer intento es una tarea muy compleja según las leyes del fútbol:

«Quiero decirle una cosa importante a todo el pueblo de Uzbekistán y a nuestros maravillosos aficionados: no exijan victorias masivas inmediatas ni resultados extremadamente altos a la selección nacional en esta Copa Mundial. Porque es extremadamente difícil para un equipo que participa por primera vez en un torneo global de este nivel lograr un éxito significativo.

Este es un gran proyecto futbolístico, un proceso a largo plazo y una parte integral del desarrollo del fútbol nacional. Como ex entrenador, solo les pido una cosa: disfruten de cada segundo y momento de esta competición histórica con todo su corazón».

Según el experto esloveno, no será fácil luchar por un puesto en la fase de eliminación directa en el Grupo K contra la poderosa Colombia, el gigante mundial Portugal y la físicamente exigente RD del Congo. Por lo tanto, la participación de Uzbekistán en su primera Copa Mundial debe celebrarse como una gran fiesta.

Entrenador actual de la selección nacional Ciudad de preparación Jugador clave bajo los focos Nuestros rivales en la fase de grupos El lema del entrenador Fabio Cannavaro (Italia) Atlanta (EE. UU.) Jaloliddin Masharipov (recuperándose de una lesión) Colombia, Portugal, RD del Congo «Vencer el miedo y jugar como guerreros»

Últimas noticias del campamento de Cannavaro y la mentalidad de guerrero

En este momento, la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por el legendario experto italiano Fabio Cannavaro, está realizando los últimos preparativos técnicos y tácticos en Atlanta, EE. UU., para el crucial partido inaugural contra Colombia. Una ligera preocupación para el cuerpo técnico es el estado de recuperación del capitán y líder Jaloliddin Masharipov. Los médicos están haciendo todo lo posible para preparar a nuestro experimentado mediocampista para el partido de debut.

Por su parte, Fabio Cannavaro está preparando mentalmente a sus jugadores solo para la victoria y espera de ellos un fútbol sin miedo en el campo.

La promesa de Cannavaro a los aficionados: «Esta es la primera e inolvidable Copa Mundial de nuestra historia. No tenemos presión adicional ni nada que perder. Pedí a mis muchachos que olvidaran por completo cualquier miedo o ansiedad al entrar al campo. Durante los 90 minutos en el césped verde, debemos luchar como verdaderos guerreros y leones por nuestra gente!»

Deseamos a nuestra selección nacional un gran éxito en este paso histórico en suelo estadounidense. Como dijo Srečko Katanec, ¡es hora de estar orgullosos y disfrutar de cada segundo de este gran festival de fútbol!

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