El campeón de la Premier League, Arsenal, está considerando la contratación del extremo del Club Brujas, Christos Tzolis, para fortalecer su plantilla. El equipo de Mikel Arteta está dispuesto a pagar aproximadamente 34,5 millones de libras por el delantero griego. Este traspaso no afectará los planes del club londinense de fichar a la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers. Así lo informa Goal.com informa.

Christos Tzolis, de 24 años, se ha convertido en uno de los atacantes más prolíficos de Bélgica, marcando 43 goles para el Club Brujas en las últimas dos temporadas. La directiva del Arsenal lo ve como una oportunidad única para renovar su línea de ataque. Anteriormente, los londinenses fueron vinculados con Kenan Yildiz de la Juventus, pero el club italiano declaró que el talento turco no está en venta.

Tzolis conoce bien el fútbol inglés: disputó 14 partidos en la Premier League con el Norwich City en 2021. Desde entonces, ha mejorado significativamente su juego en el FC Twente y en el Club Brujas. La temporada pasada, registró 17 goles y 23 asistencias en la liga, demostrando su versatilidad.

Mikel Arteta ha decidido reforzar el ataque tras la derrota en la final de la Champions League ante el PSG. Los ojeadores del club buscan asegurar que el equipo no se estanque tras su éxito en la liga nacional. La capacidad de Tzolis para jugar tanto en la banda izquierda como en el centro del ataque es una ventaja adicional para el Arsenal.