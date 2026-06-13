El Barcelona no puede impedir que España utilice a Lamine Yamal

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El Barcelona no puede impedir que España utilice a Lamine Yamal

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dio detalles sobre el estado de Lamine Yamal antes del partido inaugural del grupo del Mundial 2026 contra Cabo Verde. Aunque la estrella del FC Barcelona se ha recuperado recientemente de una lesión de rodilla, la selección está lista para alinearlo en el partido de apertura. Así lo informa Goal.com .

La condición física del extremo de 18 años, que se perdió varias semanas a nivel de club, preocupa a la directiva del Barcelona. Sin embargo, Luis de la Fuente restó importancia a las preocupaciones sobre la salud del joven talento. El técnico señaló que, aunque Yamal aún no esté listo para jugar 90 minutos, puede ayudar a su equipo durante una parte del encuentro.

"Está listo para participar en el partido del lunes. Evaluaremos la situación. El fútbol es una actividad de riesgo; te puedes lesionar en 3 minutos o en 90. Nos preocupa la salud de los jugadores, pero no debemos olvidar que el primer partido del Mundial es decisivo", dijo el seleccionador español en una rueda de prensa en Chattanooga.

Normalmente, los clubes intentan controlar los minutos de sus estrellas durante los parones internacionales, pero las reglas funcionan de forma diferente durante el Mundial. A pesar de la comunicación entre el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la decisión final depende únicamente del cuerpo técnico de la selección.

De este modo, Hansi Flick y la directiva del Barcelona son incapaces de impedir que Lamine Yamal salte al campo. Luis de la Fuente reafirmó que su decisión es firme y que tiene autoridad absoluta para elegir la alineación para el partido del lunes.

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Nodirbek Razzokov
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