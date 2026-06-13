La estrella del Arsenal Leah Williamson se relaja en Ibiza tras su lesión

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La estrella del Arsenal Leah Williamson se relaja en Ibiza tras su lesión

La defensa del Arsenal y de la selección inglesa, Leah Williamson, está pasando su periodo de recuperación en la isla de Ibiza tras su última lesión. La futbolista compartió momentos de sus vacaciones en redes sociales, publicando fotos junto a la modelo estadounidense Elle Smith. Williamson está aprovechando un breve descanso tras una exigente temporada tanto en su club como en la selección. Así lo informa Goal.com .

La capitana de la selección inglesa se vio obligada a perderse la última concentración bajo las órdenes de Sarina Wiegman debido a su lesión. Aunque la defensa central completó su programa de rehabilitación, no pudo participar en los partidos contra España y Ucrania debido a un problema en la rodilla. En su lugar, Grace Fisk fue convocada a la selección nacional.

Sarina Wiegman ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de cuidar la salud de la defensa. El cuerpo médico no quiere correr riesgos hasta que Leah Williamson esté totalmente recuperada. Desde su regreso de una larga lesión de rodilla, la estrella del Arsenal ha tenido dificultades para mantener una continuidad de juego debido a problemas musculares recurrentes.

Williamson sigue siendo una de las figuras más influyentes tanto para el Arsenal como para la selección inglesa. Las lesiones al inicio de la temporada 2025-26 han afectado negativamente a su estado de forma. Sin embargo, sigue siendo una pieza clave en los planes de Renee Slegers y Sarina Wiegman. Actualmente, el objetivo principal de la jugadora es recuperarse por completo para volver a los terrenos de juego de cara a la temporada 2026-27.

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Nodirbek Razzokov
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