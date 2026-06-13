David Beckham recibe una estrella en Hollywood: Un momento histórico

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David Beckham recibe una estrella en Hollywood: Un momento histórico

El legendario futbolista David Beckham ha sido honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este importante evento coincidió simbólicamente con el día de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esto fue reportado por The Guardian.

Beckham describió el premio como “uno de los momentos más inolvidables de mi vida”, afirmando que nunca imaginó que tal honor recaería en un simple futbolista inglés.

David Beckham arrodillado junto a su estrella en el Paseo de la Fama.

La ceremonia se llevó a cabo de una manera única: en lugar de la tradicional alfombra roja, se eligió un camino que recordaba a un campo de fútbol verde, lo que reforzó aún más el espíritu de la Copa Mundial.

El famoso actor Tom Cruise elogió la carrera de Beckham, describiéndolo como un símbolo brillante de trabajo duro, determinación e influencia global. A su vez, Beckham expresó su gratitud a Tom Cruise, reconociéndolo como un amigo cercano y una fuente de inspiración.

Como recordatorio, Beckham jugó para el LA Galaxy durante varios años a partir de 2007 y actualmente es copropietario del club Inter Miami CF.

Tom Cruise y la familia Beckham sentados juntos en el evento público.

Él y otras celebridades también asistieron a la ceremonia de apertura de la Copa Mundial celebrada en Los Ángeles. Personalidades destacadas como Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Owen Wilson y Paris Hilton estuvieron presentes en el evento.

Este evento pasará a la historia como uno de los momentos brillantes en los que los mundos del deporte y el cine se unieron.

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