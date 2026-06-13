Robert Lewandowski, uno de los goleadores más prolíficos del fútbol mundial, que ha brillado en los campos europeos durante muchos años, abre un nuevo capítulo histórico en su carrera. Tras ganar la Liga española con el FC Barcelona, el delantero polaco de 37 años deja el club catalán para poner rumbo a América. Este talento excepcional ha decidido oficialmente continuar su carrera en el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

Los detalles de este inesperado y sensacional traspaso son el centro de atención de los medios europeos y de millones de aficionados al fútbol.

¡Un salario anual de 15 millones de euros y bonificaciones enormes!

Como informa una de las prestigiosas publicaciones deportivas españolas, Sport.es citando al famoso portal polaco Prawda Futbolu Robert Lewandowski firmará un contrato oficial de larga duración con el equipo estadounidense hasta 2028. El acuerdo también incluye una opción para extender el contrato por una temporada adicional según el deseo de las partes.

Desde el punto de vista financiero, la estrella polaca recibirá un salario digno de un rey en EE. UU. La fuente precisa que el delantero percibirá un salario neto garantizado de 15 millones de euros al año. Además, si obtiene buenos resultados en el campo y contribuye a las victorias de su equipo, podrá ganar 5 millones de euros adicionales mediante bonificaciones.

Puede descubrir los detalles del traspaso de Robert Lewandowski a EE. UU. y las condiciones excepcionales que se le han ofrecido en la siguiente tabla analítica:

Edad del jugador y antiguo club Nuevo equipo (Liga) Duración del contrato Salario anual garantizado Bonificaciones deportivas adicionales Ofertas rechazadas 37 años, FC Barcelona

(Campeón de España) Chicago Fire

(EE. UU., MLS) Hasta 2028

(+1 temporada de extensión) 15 000 000 euros Hasta 5 000 000 euros Clubes de Arabia Saudita

Un plan familiar que rechazó los millones saudíes

El entorno de Lewandowski no ocultó su admiración por la determinación de la directiva del Chicago Fire en la realización de este traspaso. El club estadounidense no solo ofreció una gran suma, sino que presentó un plan de vida completo y perfecto para su familia al otro lado del Atlántico.

El club se hizo cargo de todas las cuestiones organizativas y domésticas, incluyendo un alojamiento cómodo y una educación de alto nivel para sus hijos. Este proyecto perfecto, que refleja la tranquilidad familiar, fue la razón principal por la que Lewandowski rechazó fácilmente las ofertas financieras muy importantes de los clubes saudíes.

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