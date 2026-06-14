Partidos intensos tienen lugar hoy en la primera jornada de la Copa del Mundo

La histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por las naciones norteamericanas, está en pleno apogeo. La primera jornada del torneo más prestigioso del planeta ha alcanzado su punto álgido. Hoy, 14 de junio, cuatro grandes choques llenos de drama esperan a los aficionados al fútbol. Las mejores selecciones nacionales de varios continentes lucharán por sus primeros puntos cruciales en el camino hacia las fases eliminatorias.

A continuación encontrará información detallada sobre los horarios de los partidos de hoy y la clasificación de los grupos.

Gigantes asiáticos a prueba: El camino de Qatar y Australia

El programa de fútbol de hoy comienza con los representantes del grupo B. A las 00:00, hora de Taskent, nuestros pares continentales —una de las potencias actuales de Asia, la selección nacional de Qatar— se enfrentarán al representante europeo tácticamente disciplinado y formidable, Suiza.

Además, otro gigante asiático del grupo D, la selección nacional de Australia, entrará en juego hoy. Pondrán a prueba su fuerza contra uno de los equipos más intensos de Europa, Turquía. Este emocionante partido está programado para las 09:00.

A través de la tabla analítica a continuación, puede familiarizarse con el calendario de partidos del 14 de junio y los resultados iniciales de los grupos que han comenzado:

Grupos y etapa Enfrentamiento Hora de inicio (hora de Taskent) Resultados de los primeros partidos Estado y estadísticas del grupo Grupo B, 1ª jornada Qatar vs Suiza A las 00:00 Canadá vs Bosnia y Herzegovina Canadá, país anfitrión, en su primer partido 1:1 empate Grupo C, 1ª jornada Brasil vs Marruecos A las 03:00 — La primera prueba seria para los pupilos de Carlo Ancelotti Grupo C, 1ª jornada Haití vs Escocia A las 06:00 — El segundo choque importante del grupo Grupo D, 1ª jornada Australia vs Turquía A las 09:00 EE. UU. vs Paraguay (4:1) EE. UU., anfitrión, toma la delantera con una gran victoria

Intensidad en el grupo C: Brasil y Escocia entran en juego

La primera jornada del grupo C también promete ser un verdadero placer para los aficionados. A las 03:00, uno de los favoritos del torneo —la selección nacional de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti— comenzará su partido contra el representante más peligroso de África, Marruecos. El segundo par de este grupo —Haití y Escocia— comenzará su partido temprano en la mañana a las 06:00.

Revisión de los primeros partidos: Recordemos que el torneo comenzó de manera diferente para los anfitriones. En el grupo B, uno de los organizadores del campeonato, Canadá, se vio obligado a repartir puntos en un empate 1:1 contra Bosnia y Herzegovina. Ahora, si Qatar o Suiza ganan, tomarán la delantera. En el grupo D, otro anfitrión —la selección nacional de EE. UU.— ofreció un verdadero espectáculo. Jugando con confianza y ataque, los estadounidenses marcaron 4 goles contra Paraguay, celebrando una gran victoria por 4:1.

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