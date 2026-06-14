Bradley Barcola quiere dejar el PSG: Arsenal y Liverpool se suman a la lucha

El delantero del PSG Bradley Barcola ha expresado su deseo de abandonar París durante el actual mercado de fichajes de verano. Esta noticia ha provocado una verdadera carrera entre los gigantes de la Premier League inglesa. El Arsenal y el Liverpool siguen de cerca la situación del extremo, ya que el jugador busca nuevos retos lejos de la capital francesa. Así lo informa Goal.com .

El internacional francés decidió dejar el club tras una temporada de resultados mixtos en París. Barcola fue titular en 21 partidos de liga con el PSG la temporada pasada y también participó activamente en la Champions League. Actualmente, el jugador de 23 años está valorado en unos 60 millones de libras esterlinas y su contrato actual dura dos años más.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ve a Bradley Barcola como uno de los objetivos principales para reforzar la línea de ataque y añadir opciones de rotación de calidad. Los londinenses también se habían interesado por jugadores como Morgan Rogers y Christos Tzolis, pero la experiencia de alto nivel de Barcola lo hace más atractivo para los "Gunners".

El Liverpool también necesita reforzar su ataque mientras comienza una nueva era bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola. Tras la marcha de Mohamed Salah y ante la falta de regularidad en la banda izquierda, los "Merseysiders" están prestando seria atención a la opción de Barcola. Aunque el PSG afirma oficialmente que el jugador no está en venta, el club ya ha empezado a buscar un sustituto adecuado.

Según los informes, Luis Enrique ve al delantero del Barcelona Ferran Torres como el sustituto ideal de Barcola. Torres y Enrique se conocen bien por su etapa juntos en la selección española. Si el PSG logra llegar a un acuerdo con el Barcelona, esto podría abrir el camino para que Bradley Barcola se traslade al Emirates Stadium o a Anfield.