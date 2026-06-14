Bradley Barcola quiere dejar el PSG: Arsenal y Liverpool se suman a la lucha

·36·Deportes
Bradley Barcola quiere dejar el PSG: Arsenal y Liverpool se suman a la lucha

El delantero del PSG Bradley Barcola ha expresado su deseo de abandonar París durante el actual mercado de fichajes de verano. Esta noticia ha provocado una verdadera carrera entre los gigantes de la Premier League inglesa. El Arsenal y el Liverpool siguen de cerca la situación del extremo, ya que el jugador busca nuevos retos lejos de la capital francesa. Así lo informa Goal.com .

El internacional francés decidió dejar el club tras una temporada de resultados mixtos en París. Barcola fue titular en 21 partidos de liga con el PSG la temporada pasada y también participó activamente en la Champions League. Actualmente, el jugador de 23 años está valorado en unos 60 millones de libras esterlinas y su contrato actual dura dos años más.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ve a Bradley Barcola como uno de los objetivos principales para reforzar la línea de ataque y añadir opciones de rotación de calidad. Los londinenses también se habían interesado por jugadores como Morgan Rogers y Christos Tzolis, pero la experiencia de alto nivel de Barcola lo hace más atractivo para los "Gunners".

El Liverpool también necesita reforzar su ataque mientras comienza una nueva era bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola. Tras la marcha de Mohamed Salah y ante la falta de regularidad en la banda izquierda, los "Merseysiders" están prestando seria atención a la opción de Barcola. Aunque el PSG afirma oficialmente que el jugador no está en venta, el club ya ha empezado a buscar un sustituto adecuado.

Según los informes, Luis Enrique ve al delantero del Barcelona Ferran Torres como el sustituto ideal de Barcola. Torres y Enrique se conocen bien por su etapa juntos en la selección española. Si el PSG logra llegar a un acuerdo con el Barcelona, esto podría abrir el camino para que Bradley Barcola se traslade al Emirates Stadium o a Anfield.

PSGArsenalLiverpoolBarcelonaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tras Mohamed Salah, Cody Gakpo también quiere dejar el LiverpoolTras Mohamed Salah, Cody Gakpo también quiere dejar el LiverpoolHoy, 20:51La FIFA introduce chevrons simbólicos especiales para los participantes de la Copa Mundial 2026La FIFA introduce chevrons simbólicos especiales para los participantes de la Copa Mundial 2026Hoy, 20:46Mbappé consuela a Saliba tras la victoria del PSG sobre el ArsenalMbappé consuela a Saliba tras la victoria del PSG sobre el ArsenalHoy, 20:17Alvaro Arbeloa rumbo a la Premier LeagueAlvaro Arbeloa rumbo a la Premier LeagueHoy, 19:58Partidos intensos tienen lugar hoy en la primera jornada de la Copa del MundoPartidos intensos tienen lugar hoy en la primera jornada de la Copa del MundoHoy, 19:05Endrick se compara con Cristiano RonaldoEndrick se compara con Cristiano RonaldoAyer, 18:57
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe