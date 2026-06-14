La selección nacional de Brasil empata con Marruecos en la primera jornada

La histórica Copa Mundial 2026, celebrada en los magníficos estadios de América, comenzó a ofrecer sorpresas y un drama real desde los primeros días. Uno de los grandes favoritos del torneo, los pentacampeones del mundo dirigidos por Carlo Ancelotti —la selección nacional de Brasil— se enfrentó a uno de los representantes más peligrosos e intensos del continente africano, Marruecos, en la primera jornada del Grupo C. En un partido que deleitó a los aficionados, las fuerzas estuvieron igualadas y se registró un reñido empate 1-1.

Aunque los 'Pentacampeões' aspiraban a comenzar el torneo con una gran victoria, los jugadores marroquíes demostraron una verdadera resiliencia en el campo.

Goles en la primera parte y el talento de Vinícius

Desde el inicio, los marroquíes mostraron que no temían el nombre del rival, lanzando ataques activos. En el minuto 21, aprovechando un error en la defensa brasileña, Brahim Díaz puso a su compañero Ismael Saibari en una posición favorable, y Saibari marcó con un disparo preciso para dar la ventaja a Marruecos — 0-1.

Tras este golpe inesperado, los hombres de Ancelotti presionaron con gran intensidad. Como resultado, en el minuto 32, la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, marcó un gol elegante y característico para restablecer el equilibrio — 1-1.

Puede familiarizarse con las alineaciones y los detalles del partido entre Brasil y Marruecos a través del informe oficial a continuación:

Estado del torneo y del partido Equipos Resultado final Goles y minutos Amonestaciones (Tarjeta amarilla) Próximo partido del grupo Copa Mundial 2026. Grupo C, 1ª jornada Brasil — Marruecos 1 : 1 • Saibari (minuto 21, 0:1)

• Vinícius (minuto 32, 1:1) Casemiro (37), Ibañez (43) Haití — Escocia

Alineaciones iniciales:

Brasil: Alisson, Marquinhos, Magalhães, Ibañez (Danilo, 46), Douglas Santos, Casemiro (Fabinho, 46), Guimarães (Danilo Santos, 80), Raphinha, Paquetá (Cunha, 61), Vinícius, Tetê (Luiz Henrique, 62).

Marruecos: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Ounahi, El Khannouss, El Azzouzi, Bouaddi, Saibari (Rahimi, 89), Díaz (Talbi, 65).

Batallas tácticas y situación del grupo

En la segunda parte, Carlo Ancelotti realizó varios cambios para modificar el ritmo del juego, dando entrada a jugadores experimentados como Danilo, Fabinho y Cunha. Pero el entrenador marroquí también reforzó su defensa con la entrada de Talbi y Rahimi, manteniendo la portería de Yassine Bounou a salvo. Los brasileños Casemiro (37) e Ibañez (43) recibieron tarjetas amarillas por faltas.

De este modo, ambos gigantes comenzaron el torneo con un punto cada uno. En el segundo partido de este grupo, la selección nacional de Escocia venció a Haití por 1-0.

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