Mohamed Salah, la leyenda viva de la selección nacional de Egipto y del Liverpool, está a punto de cumplir una de las tareas más importantes de su carrera. Para el delantero de 33 años, la próxima Copa del Mundo en América del Norte no es solo otro torneo, sino una oportunidad de revancha contra los errores y las desgracias del pasado. Los aficionados egipcios esperan un resultado histórico de su héroe. Así lo informa Goal.com .

La selección nacional de Egipto participa en el campeonato mundial por solo la cuarta vez en su historia. Después de 1990, el equipo se mantuvo alejado del gran escenario durante mucho tiempo. El torneo de 2018 en Rusia se convirtió en una verdadera pesadilla para Mohamed Salah y sus compañeros de equipo. En ese momento, los "Faraones" no lograron sumar ni un solo punto y abandonaron la competición en la fase de grupos, mientras que los disturbios internos empeoraron la situación.

La lesión de 2018 y la tragedia de Kiev

En realidad, Mohamed Salah debería haber llegado a la Copa del Mundo de 2018 en la cima de su carrera, habiendo participado en 60 goles con el Liverpool. Sin embargo, la final de la Champions League contra el Real Madrid cambió todo. Tras un choque con el defensa madridista Sergio Ramos, Salah sufrió una grave lesión en el hombro y abandonó el campo entre lágrimas.

Después de este incidente, la participación del delantero en Rusia estuvo en duda. Aunque regresó al equipo en poco tiempo, se notaba que su condición física no estaba a su nivel habitual. Jugando bajo una gran presión de la Federación Egipcia de Fútbol y de los aficionados, la estrella no pudo demostrar todo su potencial. El hecho de que Egipto no lograra clasificarse para el torneo de 2022 en Qatar dejó a Salah sin Copa del Mundo durante sus mejores años.

La última oportunidad y una misión histórica

Actualmente, Mohamed Salah se acerca a la fase final de su carrera. Es visto como un "hombre con una misión" para el torneo en América del Norte. Dado que la selección nacional de Egipto nunca ha ganado un partido en la Copa del Mundo, no es difícil entender cuán alta es la responsabilidad sobre los hombros de Salah.

Según el análisis de Goal.com, este torneo es la última oportunidad para que Salah consolide su legado. Para un delantero que ha ganado todos los trofeos con el Liverpool, ganar bajo la bandera nacional es más importante que cualquier logro de club. Los egipcios esperan que su "Rey" juegue de una manera que borre los recuerdos desafortunados de Rusia.

En conclusión, cabe señalar que el camino de Mohamed Salah en el escenario internacional ha estado lleno de contradicciones. Es considerado un icono del fútbol, no solo para Egipto, sino para todo el mundo árabe. La próxima Copa del Mundo será el examen decisivo que determine su lugar entre los jugadores más grandes.