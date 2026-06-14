La Copa Mundial 2026, que comenzó en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, ya está brindando a millones de aficionados momentos inesperados y emocionantes. En el marco de la 1ª jornada del Grupo C, la pentacampeona del mundo, Brasil, se enfrentó al fuerte representante del continente africano, Marruecos, firmando un reñido empate 1-1. Tras este encuentro táctico, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, participó en la rueda de prensa para hablar sobre el desempeño de sus jugadores y los puntos perdidos.

La famosa publicación local Globo informó que el reconocido técnico italiano admitió abiertamente las carencias del equipo.

«Tuvimos oportunidades, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer»

Al referirse a la resistencia mostrada por Marruecos y al desempeño de sus jugadores, Carlo Ancelotti dijo:

«Desafortunadamente, en la primera parte, nuestro equipo no mostró el juego esperado; los chicos estuvieron un poco lentos en el campo. Sin embargo, en la segunda parte, logramos mejorar significativamente la situación y tomar el control del juego.

Tuvimos varias oportunidades favorables para marcar y llevarnos la victoria, pero no pudimos aprovecharlas. Somos muy conscientes de que necesitamos mejorar muchas cosas y trabajar incansablemente para alcanzar nuestros objetivos».

Puede familiarizarse con el récord histórico de Brasil y el calendario de los próximos partidos intensos de la fase de grupos a través de la siguiente tabla analítica:

Nombre del equipo Adversario y resultado de la 1ª jornada Fuente de la declaración oficial Tradición histórica y récord Partido de la 2ª jornada y fecha Partido decisivo de la 3ª jornada Brasil

(Pentacampeones) Marruecos

(1:1, empate) Globo publicación

(Brasil) Desde 1934 Invicto en partidos inaugurales de la Copa Mundial • contra Haití

(20 de junio) • contra Escocia

(25 de junio) Marruecos

(Representante africano) Brasil

(1:1, empate) — Uno de los equipos más intensos de África • contra Escocia

(20 de junio) • contra Haití

(25 de junio)

Una tradición histórica centenaria y los partidos decisivos por venir

Aunque este empate ha decepcionado un poco a los aficionados brasileños, la «Seleção» ha logrado preservar su tradición casi centenaria. Al analizar la historia de la Copa Mundial, Brasil sigue siendo el único gigante que no ha conocido la derrota en sus partidos inaugurales desde 1934.

Calendario de los próximos partidos: La intriga en el Grupo C está aumentando. El equipo de Carlo Ancelotti se enfrentará a Haití el 20 de junio en la 2ª jornada, y jugará su último partido de la fase de grupos contra Escocia el 25 de junio. Marruecos se enfrentará a Escocia el 20 de junio y a Haití el 25 de junio.

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