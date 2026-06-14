Un exfutbolista kazajo evalúa las posibilidades de Uzbekistán

La Copa del Mundo 2026 ha comenzado y el mundo del fútbol se sumerge nuevamente en una gran fiesta que durará más de un mes. El mundial, que se celebra en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, continuará hasta el 19 de julio. Esta edición tiene una importancia histórica, ya que por primera vez participan 48 selecciones nacionales.

Argentina, la actual campeona del mundo, intentará defender su título. Al mismo tiempo, se espera que gigantes como Francia, España, Inglaterra, Portugal y Brasil luchen seriamente por el trofeo. Por supuesto, para los aficionados de Asia Central, la atención principal está centrada en el debut histórico de la selección nacional de Uzbekistán.

Prestigioso Sports.kz el sitio entrevistó a Vyacheslav Erbes, ganador de la Copa de Kazajistán y exjugador de la selección nacional, para pedirle su opinión sobre los favoritos del Mundial 2026, las posibilidades de Brasil, la situación de Uzbekistán en el grupo y el nuevo formato.

Según Erbes, los principales favoritos de este mundial son, ante todo, Francia y España. Al mismo tiempo, no ocultó que siempre ha sido aficionado a la selección de Inglaterra.

«En mi opinión, los principales favoritos de esta competición son las selecciones de Francia y España. También incluiría en ese grupo a la de Inglaterra, que me gusta mucho. Siempre he apoyado a este equipo», dijo Erbes.

De hecho, Francia se ha convertido en los últimos años en una de las selecciones más estables del fútbol mundial. Liderados por Kylian Mbappe, los franceses pueden representar un peligro serio para cualquier rival. España, por su parte, aspira nuevamente a metas altas con una nueva generación de futbolistas. Inglaterra también posee una armonía entre una plantilla fuerte, jugadores experimentados y jóvenes talentos.

En cuanto al campeonato, Erbes dijo que elegiría a España. En su opinión, el fútbol español podría repetir una vez más su época dorada.

«Si tuviera que hacer una predicción, elegiría a España. Desde 2008, han sido líderes tres veces consecutivas en los campeonatos de Europa y del mundo. Creo que ha llegado el momento de repetir esa época», dijo el exfutbolista.

Es sabido que España, al ganar la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, formó una de las generaciones más fuertes de la historia del fútbol. La plantilla actual también cuenta con representantes de la nueva generación como Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Nico Williams. Por ello, es natural esperar grandes resultados de España.

Durante la entrevista, también le preguntaron a Erbes qué equipos podrían sorprender inesperadamente. Mencionó a Portugal, aunque subrayó que sería más correcto ver a este equipo entre los favoritos que como un «candidato sorpresa».

«Quizás se podría mencionar a Portugal. Para ser sincero, tienen una plantilla muy fuerte, por lo que es mejor incluirlos entre los favoritos que como un equipo sorpresa», afirmó.

Portugal posee efectivamente una plantilla poderosa. El equipo cuenta con futbolistas de alto nivel como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao y Ruben Dias. Por lo tanto, Portugal es un equipo capaz de imponerse en cualquier partido contra cualquier rival.

Erbes también manifestó que no espera grandes sensaciones de las selecciones de nivel medio. En su opinión, la mayor posibilidad de estos equipos sería llegar hasta los octavos de final, ya que debido al nuevo formato se ha añadido la fase de dieciseisavos de final.

Este razonamiento tiene sentido. En el formato de 48 equipos, más selecciones tienen la oportunidad de pasar a los play-offs. Sin embargo, en las etapas avanzadas, la experiencia, la profundidad de la plantilla, la preparación táctica y la habilidad individual cobran una importancia decisiva.

Cuando se le preguntó sobre el equipo favorito que podría tener una participación infeliz, Erbes mencionó a Brasil. Según él, la «Seleção» podría verse en una situación difícil si se encuentra con un rival serio.

«No creo que ninguno de los favoritos que he mencionado juegue totalmente mal. Solo podría ocurrir si se encuentran entre sí en las primeras etapas. Entre los otros favoritos, creo que este campeonato podría ser infeliz para Brasil. Imagino que sufrirán una derrota en cuanto se enfrenten a un rival serio», dijo Erbes.

Brasil es siempre el centro de atención en cualquier Copa del Mundo. Sin embargo, en los últimos mundiales, el equipo no ha logrado los resultados que los aficionados esperaban. Por eso, esta vez también hay muchas preguntas sobre Brasil. Hay futbolistas talentosos en la plantilla, pero la estabilidad y el trabajo en equipo siguen siendo los criterios principales en los grandes partidos.

Erbes señaló a Harry Kane y Kylian Mbappe como los principales candidatos a ser el máximo goleador del torneo. Destacó que ambos jugadores son los delanteros líderes de sus selecciones y participan activamente en las jugadas a balón parado.

«Confío en Harry Kane y Kylian Mbappe. Son los delanteros principales de sus selecciones y a menudo ejecutan ellos mismos las jugadas estándar», afirmó.

Si Kane es la principal esperanza goleadora de Inglaterra, Mbappe es el arma más peligrosa de Francia. Ambos pertenecen a la categoría de futbolistas capaces de lucirse en los momentos decisivos de los grandes torneos. Por ello, se espera que estén en las primeras filas de la carrera por la bota de oro.

La parte de la entrevista más interesante para los aficionados de Asia Central fue, por supuesto, sobre la selección de Uzbekistán. Erbes calificó la clasificación de Uzbekistán al Mundial como un logro inmenso y un evento que quedará en la historia del fútbol del país.

«El hecho de que Uzbekistán haya obtenido el pase al Mundial es un logro inmenso para el país, un evento histórico. Pero han caído en un grupo muy difícil. Si tienen suerte, podrían pasar a la siguiente fase a través del tercer puesto. Pero personalmente, creo que quedarán en el último lugar del grupo», dijo el exfutbolista.

Por supuesto, esta opinión puede sonar desagradable para los aficionados uzbekos. Sin embargo, en la Copa del Mundo, cada experto expresa su opinión basándose en su análisis, la fuerza de los rivales y los factores de experiencia. El grupo realmente no es fácil para Uzbekistán. Nuestra selección nacional se enfrentará a rivales fuertes y cada encuentro requerirá una preparación máxima.

Al mismo tiempo, la participación de Uzbekistán en este torneo ya tiene una importancia histórica. La principal esperanza de los aficionados es que el equipo muestre carácter en el campo, luche hasta el final y aproveche la oportunidad. Si los «Lobos Blancos» pueden demostrar su disciplina, velocidad y unidad, pueden luchar contra cualquier rival.

Erbes también opinó sobre el nuevo formato de 48 equipos. Según él, este formato es, ante todo, una gran oportunidad para las selecciones que normalmente no se clasifican o rara vez obtienen el pase al Mundial.

«Esto es, sin duda, un gran plus para las selecciones que casi nunca o rara vez llegan al Mundial: sus posibilidades aumentan. Se añadió la fase de dieciseisavos de final, aumentó el número de partidos. Para los espectadores, esto es ciertamente interesante: más fútbol, más emociones», dijo.

En efecto, el nuevo formato ha ampliado la geografía del fútbol. Ahora más países sentirán el ambiente del mundial, se abrirán nuevos mercados futbolísticos y los aficionados disfrutarán de más partidos. Especialmente para las selecciones que debutan en la Copa del Mundo, esto es una gran fuente de motivación.

Sin embargo, Erbes también señaló el lado negativo de este formato. En su opinión, para los futbolistas que disputan entre 60 y 70 partidos por temporada entre club y selección, este formato supone una carga física adicional.

«Pero para los futbolistas que, sumando todas las competiciones durante la temporada, juegan 60-70 partidos, esto es una carga adicional, unos cuantos encuentros más. A pesar de ello, creo que si todos se hubieran opuesto totalmente, no se habría implementado este formato», añadió Erbes.

Este es también un razonamiento correcto. En el fútbol moderno, el calendario es cada vez más apretado. Los futbolistas participan en la liga, la copa, las copas europeas en el club, y en las eliminatorias y torneos internacionales con la selección. El aumento de partidos en el Mundial impone una responsabilidad aún mayor a los futbolistas líderes.

De este modo, Vyacheslav Erbes expresó varias opiniones interesantes sobre el Mundial 2026. Ve a España como el principal candidato al título, e incluye a Francia e Inglaterra entre los favoritos. Evaluó a Portugal como un equipo con una plantilla fuerte, mientras que Brasil, en su opinión, podría fracasar antes de lo esperado.

Su opinión sobre Uzbekistán puede ser recibida de dos maneras, lo cual es natural. Por un lado, reconoció la clasificación de nuestra selección como un éxito histórico. Por otro lado, evaluó con cautela las posibilidades en el grupo. Pero ahí reside la belleza del fútbol: en el campo no deciden las predicciones, sino el resultado del juego.

Ahora toda la atención está puesta en los campos de la Copa del Mundo. Los favoritos deben demostrar su estatus y los debutantes deben mostrarse ante todo el mundo. Para Uzbekistán, este torneo es una prueba histórica, una gran oportunidad y un escenario inmenso para la nueva generación.