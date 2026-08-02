El telescopio Vera Rubin presentó la primera imagen ultraprofunda del universo

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El telescopio Vera Rubin presentó la primera imagen ultraprofunda del universo

El Observatorio Vera Rubin presentó al público la primera imagen científica tomada con la cámara digital más grande del mundo, la LSST Camera. Esta inmensa foto reúne más de 500 000 galaxias y 50 000 estrellas en la región del cielo llamada COSMOS, y este logro sirve como un paso importante en el estudio de la evolución del universo. Así lo informa Ixbt.com informa sobre ello.

Según la publicación ixbt.com, esta imagen única se obtuvo combinando cientos de observaciones individuales. La región COSMOS elegida para la foto se encuentra lejos del plano de la Vía Láctea, por lo que la cantidad de estrellas y polvo interestelar en ella es relativamente baja. Esto permitió a los astronomos observar sin obstáculos las galaxias más lejanas cuya luz ha tardado miles de millones de años en llegar a la Tierra.

Importancia científica e historia de observación

Según los datos, la región COSMOS ha sido estudiada activamente desde 2003 por el telescopio espacial Hubble y otros observatorios líderes en un rango que va desde las ondas de radio hasta los rayos X. Esta área se considera uno de los principales campos de referencia para la astronomía moderna.

El Observatorio Vera Rubin enriquece aún más esta base con su amplio campo de visión, alta profundidad de imagen y observaciones repetidas regularmente. Los especialistas tendrán la oportunidad no solo de analizar la estructura de galaxias distantes, sino también de monitorear en tiempo real cambios cósmicos de corta duración, como la explosión de supernovas.

Planes futuros y apertura de datos

Esta primera publicación se realizó en el marco del programa Early Data Preview 2 (EDP2), que incluyó observaciones realizadas desde abril de 2025 hasta enero de 2026. El catálogo incluye imágenes compuestas que cubren un área de aproximadamente 3 000 grados cuadrados, equivalente a una sexta parte de la parte visible del cielo austral.

El proyecto científico a gran escala de una década llamado Legacy Survey of Space and Time (LSST) apenas está comenzando. Por lo tanto, aunque EDP2 no sea directamente la base de datos principal, crea una base para que los científicos prueben métodos de procesamiento de datos y preparen herramientas de análisis. En el futuro, se espera que estos datos utilizados por EE. UU., Chile y organizaciones asociadas internacionales estén abiertos a todos en dos años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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