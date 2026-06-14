A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, los informes sensacionalistas y los giros inesperados que involucran a los grandes clubes alcanzan su punto máximo. Uno de estos grandes revuelos ha ocurrido entre el actual campeón inglés, el Manchester City, y los reyes de España, el Real Madrid. Resulta que el ganador del Balón de Oro 2024 y uno de los mejores centrocampistas del mundo, Rodri Hernández, tuvo una oportunidad de oro este verano para unirse al equipo con el que ha soñado desde la infancia: el Real Madrid. Sin embargo, los últimos acontecimientos políticos en el mercado de fichajes han puesto fin a este acuerdo.

Según informes de uno de los medios más influyentes y fiables de España, la Cadena SER, muchos dentro de la directiva y el cuerpo técnico del «Club Blanco» deseaban y apoyaban firmemente la idea de traer a este talentoso futbolista español a Madrid. Sin embargo, este fichaje, que millones de aficionados esperaban con ansias, finalmente nunca sucederá.

A través de la tabla analítica a continuación, puede conocer los detalles de la saga de fichajes que rodea a Rodri Hernández y la situación política interna en el club madrileño:

Estrella en el centro del fichaje Estado actual del jugador Oportunidad surgida Postura de la directiva interna del Real Decisión final de Florentino Pérez Declaración del candidato opositor Rodri Hernández

(Centrocampista español) Balón de Oro 2024 ganador, líder del Manchester City En el mercado de fichajes de verano Traspaso al Real Madrid Muchos directivos lo querían desesperadamente Se opuso personalmente

(Canceló el fichaje por completo) «Había un acuerdo con Rodri»

(El jugador lo negó)

El estricto «VETO» de Florentino Pérez y los secretos detrás de la elección

Las recientes elecciones presidenciales en el gigante madrileño se convirtieron en el factor principal que determinó el destino de este fichaje. El actual presidente Florentino Pérez, quien logró ser reelegido, se opuso personal y estrictamente al fichaje de Rodri, poniendo fin al acuerdo.

Fuentes internas informan que el empresario Enrique Riquelme, principal rival de Pérez en las elecciones, había presumido durante su campaña que traería a Rodri a Madrid si era elegido presidente y que ya existía un acuerdo con el jugador. Sin embargo, en ese momento, la estrella del Manchester City negó rápidamente tales afirmaciones, declarando que no había mantenido negociaciones secretas con nadie.

De este modo, Florentino Pérez, tras ganar de nuevo la carrera presidencial, frustró por completo la baza principal de su rival e impidió que el ganador del Balón de Oro llegara al Santiago Bernabéu. Rodri, con toda probabilidad, continuará su carrera en Inglaterra bajo las órdenes de Pep Guardiola.

¡Siga los fichajes más candentes del deporte europeo, los próximos movimientos tácticos de Florentino Pérez y Pep Guardiola, y las noticias exclusivas más fiables del mundo del fútbol con nosotros en Zamin!