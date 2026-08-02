Hisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausa

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Hisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausa

La compañía Hisense ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su nueva serie de smartphones de la gama A10 basada en tecnología de papel electrónico. Según ixbt.com, este nuevo dispositivo se convierte en uno de los gadgets más inusuales del mercado gracias a su diseño único y su pantalla E-Ink especializada en la lectura, poniendo fin a una pausa de cuatro años de la marca en esta dirección. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se especifica que la nueva gama incluye los modelos A10 Pro y A10 Ultra. Su presentación oficial y el inicio de las ventas están programados para el día 28 de este mes. Los dispositivos se ofrecerán a los usuarios en varias configuraciones de memoria: en particular, los compradores podrán elegir versiones con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno, así como una variante avanzada equipada con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria flash.

Capacidades de pantalla únicas

La principal característica de esta serie es su pantalla E-Ink de 6,13 pulgadas, diseñada específicamente para leer texto, trabajar con documentos y tomar notas. Estas pantallas reducen la fatiga visual y hacen que la lectura de textos sea muy cómoda incluso bajo la luz solar directa.

Además, el modelo Hisense A10 Ultra cuenta adicionalmente con una pantalla LCD a color magnética extraíble que se instala en el panel trasero. Este panel adicional permite a los usuarios ver imágenes, cómics y otros contenidos multimedia diversos. En cuanto a la versión más compacta A10 Pro, cuenta con soportes magnéticos y contactos especiales que permiten conectar dicho accesorio en el futuro.

Capacidades técnicas e inteligencia artificial

Los smartphones están equipados con un moderno procesador Qualcomm QCM6690 de ocho núcleos y 4 nanómetros, y funcionan con el último sistema operativo Android 16. Asimismo, para mayor comodidad de los usuarios, se ha integrado el asistente de inteligencia artificial Lobster Smart Voice AI.

Entre las características del dispositivo se incluyen una cámara principal de 48 megapíxeles, módulo NFC, emisor de infrarrojos, función de grabación de llamadas, clonación de aplicaciones y tecnología de carga inalámbrica magnética. Cabe recordar que el último smartphone de Hisense con pantalla E-Ink fue el modelo A9 presentado hace cuatro años, en 2022.

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Abror Shuhratov
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